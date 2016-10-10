Сорванное перемирие. Что происходит вокруг Станицы Луганской?

Как ранее сообщалось, во время очередного раунда переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске было оговорены строки отвода сил в нескольких населенных пунктах Луганщины. Так, в Станице Луганской украинские военные должны были отойти 9 октября.

Но этого не произошло. В релизе пресс-центра АТО сообщается, что "в связи с невыполнением боевиками "Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств" и осуществления систематических обстрелов позиций украинских военнослужащих, Вооруженные Силы Украины были вынуждены перенести сроки отвода сил и средств на участке в районе Станицы Луганской. На этом участке за неделю было осуществлено 8 обстрелов".

На остальных участках увеличено количество обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе с использованием артиллерии. Только за последние сутки террористы 5 раз осуществили обстрелы из 122 и 152 мм запрещенных артиллерийских систем, 19 раз применили минометы.

Кроме того, против отвода наших военных выступили местные жители, общественные активисты Луганщины и не только. В Станице Луганской люди хотели блокировать отвод войск. В поддержку своих земляков высказался и глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

Все дело в том, что предложенный в Минске план по "взаимному отводу" сил был практически невыполним и мог привести к потере контроля украинской стороной над рядом важных объектов гражданской инфраструктуры. Уход с "нуля" наших солдат приведет к возникновению опасности захвата не только Станицы боевиками, но и возможному развитию ими наступления на Счастье, где расположена ТЭЦ, снабжающая электроэнергией всю Луганщину.

По словам Гарбуза, главной проблемой реализации Рамочного соглашения является отсутствие гарантийного механизма. Это свидетельствуют и непрекращающиеся обстрелы Станицы российско-террористическими бандами.

"Где гарантия соблюдения договора? Мы ведь знаем об Иловайске, о Дебальцево. Завтра придется отдать ТЭЦ и остаться без электроэнергии на территории области. Я этого не понимаю. Мы к чему все это делаем? Километр спасает жизнь? — не уверен. Мы потом войдем в очередной этап конфликта. На какой-то другой территории, может быть, и на пять километров, и на десять можно отойти. Но что касается Счастья, Станицы Луганской — здесь мы потеряем 100% позиции. И по качеству договоренностей с той стороны — к сожалению, это очень далеко", — считает глава ОВГА.

Луганского губернатора можно понять. Ему каждый день общаться с людьми, живущими в "серой зоне" под минными обстрелами.

А вот кого понять нельзя, так это экс-губернатора и нынешнего замминистра по делам АТО Георгия Туку. За последние несколько дней он сделал несколько взаимоисключающих заявлений. То он поддерживает Гарбуза и считает выполнение Рамочного соглашение невозможным из-за вероятности потери контроля над стратегическими объектами в Станице, то буквально на следующий день критикует луганское руководство и утверждают, что войска нужно немедленно отводить.

Смена мнения экс-губернатора Туки можно объяснить местом сидения. Но уж слишком быстро он меняет свою "позицию". Не успеваешь ее отслеживать по постам в Facebook.

Следует отметить, что мнение Гарбуза разделяют не только руководители прифронтовых районов и городов Луганщины, но и в Генштабе. Там заявили, что не видят возможности отводить солдат в условиях несоблюдения режима тишины. Обстрелов стало еще больше чем до "перемирия".

Пока военные из Станицы Луганской не ушли. Вряд ли это произойдет по ранее согласованным в Минске картам. Нужны корректировки. Но в этот раз в переговорном процессе должно принимать участие, в том, числе, и руководство Луганщины. Иначе эксцессов снова не избежать.