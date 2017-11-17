"Черная дыра" в подарок. Почему Украине "сватают" Приднестровье

Александр Хара

Директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", дипломат

17 ноября 2017, 06:47

Приднестровье было, есть и будет оставаться угрозой для Украины.

Президент Молдовы Игорь Додон на днях заявил, что для Приднестровья существует только два возможных пути — присоединение к Молдове или к Украине.

И у него есть на это основания. Во-первых, для Молдовы сохраняется угроза, которую представляет Российская Федерация. Во-вторых, созданный с помощью российского оружия анклав — Приднестровье, который и сейчас поддерживается Россией, не хочет интегрироваться в молдавское государство.

Додон включил Украину в "претенденты" на Приднестровье

Напомню, что именно приднестровский сценарий был разыгран на Донбассе. Звучала та же самая лживая риторика о том, что ущемляется русскоязычное население, что молдаване мечтают стать частью другого государства, и т.д. Подобные вещи озвучивались и на Донбассе.

Вообще, "замороженные конфликты" на постсоветском пространстве являются результатом слабости России. Там, где она не могла контролировать или интегрировать в свой состав территории, она создавала "замороженные конфликты". Собственно, Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия — это примеры того, как Россия пытается контролировать страны.

Так что, с одной стороны, такие слова молдавского президента — это реакция на продолжительную скрытую агрессию со стороны России, которая проявилась в виде оккупации части молдавской территории и поддержке Москвой пророссийских сил на этой территории (очевидно, что марионеточных). Это — своего рода проявление отчаяния. Ведь российское влияние чрезвычайно велико в Молдове, оно попросту раздирает эту небольшую страну.

С другой стороны, основанием могло стать и большое количество этнических украинцев в Приднестровье, людей, которые имеют украинские паспорта. Приднестровье является весьма либеральным образованием, поскольку немало его граждан имеют по несколько паспортов - и молдавские, и украинские, и российские, и "приднестровские" (последние конечно же, никто не признает).То есть там пытаются использовать статус "черной дыры" по максимуму.

Почему же тогда прозвучала именно Украина? Ведь наша страна никогда не претендовала на эту территорию — ни явно, ни косвенно. Вероятно, Додон вспомнил о нас, потому что Украина не является агрессивной страной, она не посягает на территорию Молдовы, ведет себя дружелюбно. А, к тому же, на территории Молдовы есть довольно многочисленное украинское этническое меньшинство.

Но, прежде, чем просто даже допустить такой вариант развития событий, предлагаю вспомнить следующее.

Первое, Приднестровье всегда было угрозой для Украины, ведь на самой границе постоянно находится анклав, контролируемый Россией. До войны России против Грузии это была скрытая угроза. Хотя там был и слабо контролируемый участок границы, и местные элиты использовали для собственного обогащения эту "черную дыру", где процветали коррупция, контрабанда, наркотики, оружие, торговля женщинами и т.д. Россияне традиционно используют такие рычаги влияния на другие страны. Так что Приднестровье было, есть и будет оставаться угрозой для Украины.

Второе, следует помнить об армии, которая находится на территории Приднестровья, и где сосредоточены сумасшедшие объемы оружия (Россия нарушает свои стамбульские обязательства по выведению вооруженных сил из Приднестровья). Москва традиционно маскирует своих военных под местное население, под армию ПМР. Хотя все прекрасно понимают, что этой территорией руководят российские спецслужбы. Потому мы постоянно должны держать эту ситуацию в поле зрения.

И третье, у нас уже есть свое "Приднестровье", которое планомерно истощает Украину и расшатывает ситуацию внутри страны. В такой ситуации задумываться о том, чтобы присоединять к себе какие-то новые территории — было бы просто несерьезно.

Перед Украиной, как и перед Молдовой, стоит сейчас задача поважнее — избавиться от влияния России на своей территории, чтобы консолидировать общество и строить что-то другое, а не "русский мир".

Александр Хара, директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Приднестровье Додон
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять