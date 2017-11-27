Оставьте Украине лося, или Почему супер-трофей охотников должен быть в "Красной книге"

Пока природоохранники борются за сохранение в Украине такого вида животных как лоси, пытаясь добиться его занесения в "Красную книгу", охота на лосей — в полном разгаре. И чтобы прекратить отстрел этих животных, необходим приказ о занесении лося в "Красную книгу", подписанный министром экологии Остапом Семераком. Однако появлению этого приказа препятствует ряд причин.

Согласно процедуре, министр экологии сначала должен получить официальный документ из Президиума Национальной академии наук Украины — Решение Национальной комиссии по вопросам "Красной книги" о занесении лося в "Красную книгу". Только после этого он сможет подписать необходимый приказ.

Соответствующее заседание комиссии состоялось 9 ноября этого года, и большинство ее членов поддержали идею о занесении лося в "Красную книгу". Однако уже прошло две недели, а такой документ до сих пор так и не подан министру. И, насколько нам известно, он еще даже не написан. А написать его должен сотрудник Института зоологии Виталий Харченко (он же является и секретарем данной комиссии).

Сначала Харченко всячески оттягивал заседание комиссии, и, если бы не вмешательство спикера Верховной Рады Андрея Парубия, то, наверное, оно бы никогда не состоялось. Возможно, у этого ученого есть общие интересы с охотниками, которые хотят дострелять количество лосей, выделенное по лимитам, а именно — 160 голов. Нам это не известно…

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В любом случае, сейчас всеми возможными способами пытаются затянуть подписание решения о занесении лося в "Красную книгу". Просто чтобы дать возможность охотникам настреляться вдоволь...

Почему так огромен интерес охотников именно к этому животному — к лосю? Лось является топовым животным, одним из самых крупных в фауне Украины среди охотничьих зверей. И лось очень много стоит. Это — супер-трофей у охотников.

К тому же, во многих европейских странах охота на лося запрещена, или его вообще нет. Поэтому иностранцы едут к нам, чтобы пострелять лосей. Ведь у нас охота на лося до сих пор не запрещена, и нет никакого контроля за тем, как она происходит, а потому — можно охотиться в кайф. А это опасно для нашей фауны, в частности, для лосей.

Кроме того, на этом хорошо зарабатывают директора частных охотничьих хозяйств. Вот почему они всячески пытаются помешать тому, чтобы лось был в "Красной книге".

Кто заинтересован в продолжении охоты на лося? Во-первых, чиновники Государственного агентства лесного хозяйства Украины, которые выдают лицензии на лося. Зная, что наша страна очень коррумпирована, можно предположить, что эти лицензии выдаются не просто так…

Во-вторых, Министерство аграрной политики, которое курирует Гослесагентство Украины, и между которыми существует коррупционная связь.

В-третьих, директора частных охотничьих хозяйств, которые на этом делают гешефт.

Ведь цены на лицензию, позволяющую отстрел лося, разные — от трех тысяч гривен и до бесконечности. То есть директора частных хозяйств самостоятельно могут определять, какой будет цена, а затем сверху добавлять дополнительные коэффициенты. Так как охотничья отрасль в Украине абсолютно неконтролируема, и в ней нет никакого порядка, каждый директор частного охотничьего хозяйства является "царем и богом".

Так или иначе, но любая попытка установления контроля над процессом охоты вызывает у всех перечисленных людей бешенства. Нет даже намека на дискуссию, в которой оппоненты уважают друг друга и пытаются найти приемлемый выход из сложившейся ситуации, соглашаясь с тем, что лося — мало.

Всего пара цифр: в Польше лосей — 30 тысяч голов, в Беларуси — 40 тысяч, в Латвии — 15 тысяч, а у нас — всего 6 тысяч. А ведь Украина больше всех перечисленных стран по площади! Например, в Черниговской области у нас 1 тысяча лосей, а Латвия, которая по размерам такая же, как Черниговская область, — 15 тысяч. О чем тут вообще говорить?

Все на словах соглашаются, что лосей — мало, что их численность сокращается, что уменьшается ареал (площадь распространения). Но когда дело доходит до реальных шагов, начинается блокирование решений. И те, кто противится занесению лося в "Красную книгу", идут на самые отвратительные и гнусные методы.

Во-первых, идет дискредитация ученых, выступающих за охрану лося. Так, в охотничьих журналах, в изданиях Гослесагентства льется масса грязи, основанной на откровенной лжи. Например, они распространяли миф о том, что занесение зубров в "Красную книгу" способствовало сокращению его численности (хотя на самом деле их численность в 1990-х годах упала потому, что, несмотря на то, что зубры были внесены в "Красную книгу", на них была разрешена охота; когда в 2007 году нам удалось охоту на зубров закрыть, их численность сразу начала расти). Или же начинаются обычные политические доносы. Например, эта пресса писала, что, мол, "защитники лося хотят развалить охотничью отрасль и, тем самым, погубить экономику Украины, потому ими должно заняться СБУ". В 1937 году это бы сработало, сейчас — нет, но эти негодные способы "ведения дискуссии" используются.

Во-вторых, противники запрета охоты на лося прибегают к помощи "титушек". Также порой нагоняются егеря из частных охотничьих хозяйств в количестве около 300 человек под Министерство экологии, Кабмин или Академию наук, причем под Академию наук они выходят с требованиями уволить из НАН ученых, которые отстаивают защиту лося.

В-третьих, осуществляется прямой шантаж министра экологии. Когда начинался сезон охоты, министр должен был утвердить лимиты животных, которых охотники могут отстрелять. На том этапе министр не захотел согласовывать лимиты по лосям. А в МинАПК вместо того, чтобы предложить другие лимиты на других животных (кабанов, косуль и т.д.), сказали: "Или ты согласовываешь лимиты по всем животным разом, вместе с лосями, или не согласовываешь вообще, но мы выходим в пикеты и забрасываем тебя судебными исками". Тогда министра Семерака просто загнали в угол. А когда проверили — а судьи кто, ими оказались сплошь охотники.

То есть была подготовлена целая "машина", чтобы "поломать хребет" министру. Вот почему, собственно, он и согласовал половину из предложенного лимита на лосей (изначально ведь предлагался отстрел 320 лосей, а он сократил хотя бы до 160).

Далее — почему отстрел 160 лосей критичен для Украины, чем это чревато? Если официально выделяется 160 лицензий, то многие и думают, что убивают ровно такое количество животных. Но на самом деле это не так.

Во-первых, в виду того, что охота в Украине не контролируется, за время охоты на лося (а это вся осень и до января включительно) охотник на одну лицензию убивает нескольких лосей — никто же не контролирует проведение охоты в частном охотничьем хозяйстве. Поэтому идет массированное увеличение отстрела.

Во-вторых, существуют фальшивые лицензии, которые добавляют количество отстрелянных лосей. Если у нас подделывают деньги, то подделать бланк лицензии вообще просто. И я как инспектор неоднократно отбирал такие фальшивые лицензии.

В-третьих, существует "пересортица". То есть вы приезжаете на охоту, и вам вместо оленя предлагают пострелять лося. Убивают лося, но в отчете числится убитый олень. А по факту — численность лося уменьшается.

В-четвертых, никто не учитывает подранков. Ведь у нас как: люди приезжают на охоту, хорошо там выпивают, постреляют в лося, толком не попав. В результате лось от охотников убегает раненым. Охотникам дают другого лося, и этого лося охотники убивают. А тот, который был ранен, убегает и где-то в лесу издыхает. Но он нигде не считается и не проходит.

Таким образом, цифра — 160 лосей — увеличивается в несколько раз и, по нашим подсчетам, достигает около 700.

Все это очень критично, потому что официально считается, что в Украине сегодня насчитывается около 6 тысяч лосей. Они за год рожают приблизительно тысячу лосят. При этом 700 штук в год убивают охотники во время официальной охоты, какое-то количество убивают браконьеры, какие-то животные попадают под машины или просто умирают своей смертью. Вот и получается где-то тысяча потерянных животных.

В результате количество лосей в Украине не растет и находится в стагнации.

Чтобы охота на лося была допустимой, в Украине должно быть порядка 20 тысяч голов и больше. Например, в Польше (хоть она и меньше по площади, и лесов там меньше) около 30 тысяч лосей, и там только начали обсуждать возможность открытия охоты в ряде воеводств.

Основные факторы, которые негативно влияют на численность лося, это браконьерство и официальная охота. С браконьерством бороться в современной Украине невозможно, потому что отсутствует экологический контроль, а с охотой бороться можно — путем ее запрета. Тогда за год потеря лосей у нас будет не более 300-400 — убитые браконьерами, попавшие под машины и умершие своей смертью. Остальные — будут спасены, и численность лося начнет расти.

Так что, когда появится приказ министра экологии, а лось будет внесен в "Красную книгу", у охотников не будет способов обойти этот запрет. Чтобы вновь начать охоту на лося, им нужно будет заставить Семерака издать прямо противоположный приказ — о вынесении лося из "Красной книги". А для этого нужно будет снова провести заседание Национальной комиссии про "Красной книге".

Чем это отличается от моратория на охоту? Министр может и принять, и отменить решение о введении моратория на охоту на лося. Например, если снимут Семерака, придет кто-то другой — он сможет отменить решения предшественника. А в случае же, если лось заносится в "Красную книгу", отыграть историю назад будет очень непросто, а это позволит сохранить и приумножить этот вид животных в Украине.

Владимир Борейко, директор Киевского эколого-культурного центра, Заслуженный природоохранник Украины, эколог