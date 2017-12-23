Хватит "гнать пургу" о смоленской катастрофе

Олег Коршунов
Заслуженный штурман-испытатель СССР
23 декабря 2017, 06:36

Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник, а милицейский генерал расследовать причины авиационной катастрофы.

Смоленская катастрофа не дает покоя псевдоэкспертам

Недавно на одном из центральных украинских телеканалов с небольшими промежутками по времени имел удовольствие лицезреть интервью с участием бывшего президента Украины Виктора Ющенко, известного российского экономиста, по совместительству члена польской комиссии, продолжающей расследование причин смоленской авиакатастрофы, Андрея Илларионова, а также генерал-лейтенанта МВД, народного депутата Украины нескольких созывов, юриста Григория Омельченко. Собственно, мое внимание привлекли ответы на один вопрос, смысл которого заключался в следующем: "Что вы думаете о причинах и обстоятельствах гибели высокопоставленной польской делегации, летевшей 10 апреля 2010 года в Смоленск на мероприятия, посвящённые памяти жертв Катыни".

Дело в том, что в свое время я, движимый профессиональным интересом, глубоко вник в обстоятельства этой трагедии после того, как появилась возможность ознакомиться с материалами технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК). А результаты моего расследования были опубликованы 20 ноября 2016 года в интернет-издании "Главред" под названием "Авиакатастрофа в Смоленске. Очевидное и невероятное".

Если Илларионов и Ющенко в своих ответах отделались общими фразами о происках Кремля и коварстве ФСБ, то Григорий Омельченко погнал такую пургу, что от его откровений, образно говоря, волосы стояли дыбом. Бравый генерал, ссылаясь на свою осведомленность, не жалел красок, описывая леденящие душу подробности подготовки и осуществления грандиозной многоходовой операции по уничтожению российскими спецслужбами находящихся в обреченном Ту-154 поляков, а затем уничтожение самих уничтожителей. В арсенале его доказательств фигурируют: высокочастотная электромагнитная пушка "Ника", которая вывела из строя бортовую компьютерную начинку заходящего на посадку самолета; искусственно созданный с помощью аэрозолей туман в районе аэродрома; каким-то чудесным образом оказавшаяся на борту бомба, разорвавшая самолёт на куски в назначенный Владимиром Путиным момент, наблюдавшим за происходящим онлайн из Кремля; и еще куча других "неопровержимых" фактов.

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Голливуд в этом противостоянии с господином Омельченко отдыхает, а Джеймс Бонд вместе с "Крепким Орешком" Брюсом Уиллисом нервно курят в сторонке, завидуя, что им не нашлось места в самом крутом боевике всех времен и народов. Я не буду пересказывать всю эту пространную галиматью, скажу только, что нормальному человеку такое прийти в голову просто не могло, разве что для написания умопомрачительного сценария а-ля "Апокалипсис". Впрочем, на украинских просторах Омельченко не одинок в своих фантазиях, поскольку подобная ахинея была опубликована в украинской газете "Факты" (№145 от 15 августа 2014 года) – весьма занятное чтиво. Чтобы было понятно, о чем идет речь, приведу заголовок той статьи, не уместившейся на одной газетной странице: "Самолет с польской делегацией, приземлившийся 10 апреля 2010 года в лесу под Смоленском, затем был разорван на части термобарической бомбой, которая убила пассажиров. Всех выживших добили выстрелами из огнестрельного оружия". Ну, а дальше – в том же духе, что и у нашего генерала. Читать эту бредятину не рекомендую, особенно на ночь (вспомните совет профессора Преображенского своему коллеге из романа Булгакова "Собачье сердце).

Пишу обо всем этом в надежде "схлестнуться" с господином Омельченко на каком-нибудь телешоу. Ведь истина, в конце концов, должна восторжествовать, а рождается она, как известно, в споре.

Отвечаю за каждое свое слово и готов доказывать свою правоту где угодно и кому угодно.

Олег Коршунов, заслуженный штурман-испытатель СССР

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Смоленск Олег Коршунов смоленская катастрофа
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