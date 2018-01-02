В позе страуса, или Большая ошибка Европы

Среди 12 внешнеполитических приоритетов ЕС, которые обнародовала Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, не нашлось места конфликту на Донбассе. Также среди дюжины приоритетов нет отношений с Россией.

Внешняя политика ЕС формируется на основе консенсуса, причем наибольшее в мире объединение прав и свобод стремится демонстрировать свою привлекательность. Однако турбулентный мир заставляет госпожу Могерини первым пунктом вспомнить перезапуск ЕС с акцентом на вопросы обороны.

Общая политика относительно статуса Иерусалима, сотрудничество с Африкой в вопросе миграции вряд ли вызовут сопротивление в различных странах ЕС. Европейская интеграция Балкан, учитывая членство в ЕС Словении и Хорватии, также является логическим приоритетом.

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