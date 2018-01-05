Убийство Ноздровской: чем больше шума, тем хуже для дела

Все, как в американских криминальных сериалах: убийство Ирины Ноздровской будет расследовать специально нанятая группа частных детективов. Об этом заявил адвокат погибшей Виталий Мацелюк, и даже озвучил первые результаты сыска. Которые идут в разрез с общественным мнением, уверенно разгоняемым по просторам социальных сетей. Ведь гражданские активисты уверены: похищение и зверское убийство правозащитницы заказала семья Дмитрия Россошанского. Племянник судьи Вышгородского района в 2015-м году сбил насмерть сестру Ирины и вышел сухим из воды. Ноздровская добивалась справедливости, за что и поплатилась. Но, со слов господина Мацелюка, родственники Дмитрия Россошанского могут быть и не причем.

За день до того начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов сделал не менее интересное заявление: общественность может контролировать следствие по этому резонансному делу. Каким будет механизм этого контроля, и кто будет представлять общественность – пока не ясно. Но ход дальнейших событий точно спрогнозировал на своей странице в Facebook журналист Александр Черевко: "Активная часть общества" не готова принять тот факт, что убийцу находят не одновременно с телом жертвы. "Активная часть общества" против разработки других версий, которые она считает лишними. Настаивает на прямой трансляции следственных действий и линчевании… Ну, хоть кого-нибудь". Показательно, что словосочетание "активная часть общества" в посте взято в кавычки. Вы, читающие это, дальше будете возмущаться – но это правильное обозначение. Хотя бы потому, что с настоящим гражданским обществом в Украине пока не сложилось.

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Яркий пример тому – активисты Майдана, громко кричавшие о создании политических проектов, альтернативных нынешним, устаревшим и коррупционным, потерпели фиаско. Ни в одном населённом пункте Украины с начала 2014 года не было создано ни одной общественной организации, имеющей реальные рычаги давления на власть и, как следствие, авторитет, на который надо делать поправку. Единственное, на что хватило энергии активистов – массовое и действительно невиданное раньше волонтерство. Кстати, заметно идущее на спад. Одни устали подменять собой государство, другие – жертвовать последнее без видимого результата.

Обратите внимание: господин Ценов пообещал, что представители общественности смогут чуть ли не следовать за каждым оперативником, работающим по делу. Параллельно с сыщиками снимая показания у свидетелей и фигурантов. Затем эти самые представители наверняка будут иметь свои места на оперативных совещаниях, выслушивать отчёты, вмешиваться и кричать, что расследование специально тормозят. Ну, примерно так выглядит пресловутый общественный контроль. Однако ни начальник полиции Киевской области, ни Генеральный Прокурор, ни глава МВД, ни носители права на единую правду в СМИ не озвучили до сих пор, кому именно общество делегировало подобные полномочия – совать нос в оперативно-розыскную деятельность.

Автор этих строк возмущен случившимся не меньше. Я как гражданин против того, что убийц и насильников украинские суды легко оправдывают и выпускают. У нас страна преступлений без наказаний, даже если убийцу задержат возле тела с ножом в руке. Иллюстрацией может служить не раз упомянутый мною роман Фридриха Дюренматта "Правосудие!", по сюжету которого человек, убивший другого на глазах десятков свидетелей, смог доказать свою невиновность благодаря неработающей системе правосудия. Однако я хочу воспользоваться правом гражданина и знать поименно тех, кто получил право контролировать правоохранительные органы, в том числе, от моего имени. Мне важно понимать, готов ли я доверять каждому и все ли "активные граждане" компетентны.

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Ведь в противном случает прав журналист Виталий Портников, когда написал: "Многим ограничения скорости считаются несправедливыми – и с точки зрения штрафов, и с точки зрения скорости. Вместе с тем эти же самые люди требуют найти убийц Ноздровской, добившейся наказания для убийц своей сестры – жертвы неуважения к правилам. Пора навсегда распрощаться с анархией – главным после России врагом украинской государственности". А ведь то, что происходит вокруг дела Ноздровской и не только – анархия в чистом, первозданном виде.

Да, знающие люди уже несколько лет констатируют печальный факт: профессионалов в органах все меньше, сыск и следствие в плачевном состоянии и так далее. Но это не значит, что так называемый общественный контроль, к тому же ведущийся непонятно, кем, способен исправить ситуацию к лучшему.

Один из самых опытных украинских сыщиков, экс-руководитель УБОП Валерий Кур отмечает: подобные убийства или раскрываются по горячим следам, за трое, максимум пять суток – или не раскрываются совсем. С учетом давления, которое следствие позволило оказывать на себя, господин Кур допускает: однажды полиция может явить общественности первого попавшегося уголовника под видом убийцы Ноздровской. Тем самым он признает, мягко говоря, неудовлетворительную работу полиции, лишая ее шансов на быстрый успех. Но в то же время говорит: "Думаю, сегодня надо унять пыл, когда мы требуем: а ну, расскажите, что вы сделали! Запомните, такие преступления раскрываются в тишине. Конечно, надо ставить на контроль, требовать отчетности, только при этом дать возможность работать".

И особенно трудно работать в ситуации, когда Facebook и порожденные им активисты уже в день, когда был найден труп Ирины, назвали имя убийцы, вынесли приговор и требуют суда Линча. Заодно по привычке отправляя на скамью подсудимых главу государства и весь Кабмин. Как соучастников и заказчиков.

Андрей Кокотюха