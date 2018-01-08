Как решить "православную" проблему в Украине

Случай, который произошел в Запорожье, когда священники УПЦ (Московского патриархата), фактически филиала Русской православной церкви, отказались отпевать трагически погибшего ребенка, вызвал большой резонанс в обществе.

Хотя подобные действия клириков этой вроде церковной структуры давно уже стали нормой. Ссылаясь на каноны, они отказывали "раскольникам" в исповеди, в совершении таинства брака. Известны и случаи, когда эти священнослужители демонстрировали негативное отношение к украинским воинам, погибших на Востоке Украины.

В День памяти и примирения, 8 мая 2015 года, в Верховной Раде состоялось торжественное заседание. Президент Украины объявил фамилии 21 гражданина, которым присвоено звание Героя Украины, 10 из них - посмертно. Во время объявления фамилий в зале встали все присутствующие, в том числе и священники ряда других церквей, кроме представителей УПЦ (Московского патриархата) - в том числе самого предстоятеля, митрополита Онуфрия.

Каноны и "канонические"

Вообще обсуждать вопрос канонов с представителями Московского патриархата - дело безнадежное. Или канонически, например, стал киевским митрополитом в 1448 году Иона, который не жил в Киеве, а в Москве? К тому же он так и не получил благословения в Константинополе. Именно при нем православная церковь в Московии стала автокефальной - без согласия на то Вселенского и других восточных патриархатов. Насколько каноническим было создание Московского патриархата в 1589 году? Или подчинения ему Киевской митрополии в 1686 году? Или насколько соответствовала канонам ликвидация патриаршества в Российской империи во времена Петра I и создание здесь синодальной церкви? И каноническим было "восстановление" в СССР в 1943 году Московского патриархата, осуществляемое с санкции Иосифа Сталина? Или возьмем совсем недавние примеры. Соответствовало ли канонам проведения Харьковского собора УПЦ в 1992 году. и избрание на нем киевским митрополитом Владимира Сабодана, который, собственно, не принадлежал к иерархам УПЦ и вообще на соборе отсутствовал? А что уж говорить о более "мелких" примерах.

История Русской православной церкви - это постоянное игнорирование и нарушение православных канонов. Не в меньшей степени это касается ее филиала - УПЦ (МП), которая находится в подчинении Московского патриархата. Тем не менее клирики этих церковных структур постоянно говорят о своей каноничности. Мол, только они "правильной" и "признанной" церковью, только их вера является истинной. К сожалению, на эту дешевую пропаганду "ведутся" многие. На самом деле каноничность Московского патриархата ситуативная. Когда надо, вспоминается какой-то канон. Когда же возникает другая ситуация, о нем забывают. А то часто осуществляется произвольная трактовка канонов, их домысливания. Особенно этим грешат сейчас нынешние клирики УПЦ (МП), которые не отличаются образованностью, в частности теологической. Достаточно послушать язык ее нынешнего предстоятеля, митрополита Онуфрия (Березовского), чтобы сделать выводы.

Или чего стоит епископ Запорожский и Мелитопольский Лука, в епархии которого произошел досадный случай с запретом отпевания ребенка? Сей святитель, высказавшись против празднования православными Рождества по новому стилю, поехал отмечать его в Венгрию. Людям, которые немного разбираются в церковных канонах, просто удивительно читать циничные оправдания действий священника, который отказался отпевать ребенка, которые предоставляются официальными структурами УПЦ (Московского патриархата), в частности Запорожской епархией. Кстати, последняя относится чуть ли не к крупнейшим пропагандистам "русского мира" в Украине. И, наверное, не зря именно в ней произошел этот резонансный случай.

В принципе, понятно, когда с санкции Московского патриархата на высокие иерархические посты в Украине "назначаются" малообразованные клирики. Такими легче управлять. И они, не особо задумываясь, выполнять то, что им говорят в Москве.

Решение православной проблемы

Вероятно, не надо особо доказывать, что УПЦ (МП) - это не только церковная, но и политическая организация. К тому же организация, которая, выполняя волю Москвы, проводит деструктивную политику. Это ярко видно в отношении УПЦ (Московского патриархата) к событиям на Востоке Украины.

Для руководства УПЦ (МП) - это не агрессия России, а гражданская война (чисто российская позиция!). Добавьте еще к этому пропаганду "русского мира". Но это далеко не все. В течение многих лет клирики УПЦ (МП) сеют раскол в украинском обществе, культивируя ненависть к иноверцам, прежде всего сторонников УПЦ Киевского патриархата. На этой почве даже доходит до семейных конфликтов. Некоторые радикальные сторонники "канонической" УПЦ (МП) призывают верующих отказываться от прививок, идентификационных кодов и тому подобное. Интересно, где такие вещи приписаны в канонах?

УПЦ (МП) для украинского общества стала проблемой. Но эта проблема в значительной степени создавалась руками украинской власти при молчаливом попустительстве украинского общества. Разве не без властного содействия "ударными темпами" росло число общин, монастырей, других институтов УПЦ (Московского патриархата) за время независимости Украины? Разве не власть беспроблемно регистрировала эти структуры, закрывала глаза на неправовые моменты в их деятельности, предоставляла им земельные участки, также средства? Особенно это касалось периода президентства Леонида Кучмы и Виктора Януковича. В конце концов, мало ли прихожан и дальше ходит в храмы УПЦ (МП), а среди них известные бизнесмены, щедрой рукой отсыпают деньги "каноническим" батюшкам?

Вероятно, нынешней власти пора подумать о решении "православной" проблемы в Украине. К сожалению, в этом плане не видно никаких достижений, ни, наконец, какого-то четкого плана. Конечно, в идеале было бы создание единой Украинской независимой православной церкви. Но это, скорее, сверхзадача. Хотя можно было бы для начала поставить на место клириков УПЦ (МП), используя правовые механизмы. Ведь это реально. Была бы только на то политическая воля.

Петр Кралюк, проректор Острожской академии для Радио.Свобода