Дипломатическая истерика за поребриком

Не очень коротко о важном. Россия не смогла обеспечить себе возвращение в 2018 году в ПАСЕ. И теперь пытается сделать хорошее лицо при плохой игре. Объясняю по пунктам.

1.Россия официально заявила: "РФ не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации, - сказал вице-спикер Госдумы Толстой. - Поэтому решение России воздержаться от работы в ПАСЕ в пленарном формате остается в силе - до момента изменения [ее] регламента".

2.Как говорит представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, "переводя с дипломатического языка на общечеловеческий" - это значит, что Эрэфия не смогла добиться изменений в регламенте, не смотря на сильное давление и финансовый шантаж в сторону ЕС, подключение всех лоббистов во главе с Турбьерном Ягландом и агрессивную пиар-кампанию в западных СМИ о необходимости возврата РФ в ПАСЕ. И в итоге - нифига, не считая потраченных денег на все это шоу, которое закончилось ничем. Без изменений в регламент появление российской делегации будет оспорено и им вновь укажут на дверь. Для них это унизительно и они решили, что лучше не подаваться совсем.

3. Согласно регламенту ПАСЕ, если государство не заявило свою делегацию на январскую сессию, то заявить позже или участвовать в работе Ассамбле, и на протяжении всего года, она не может. Так что до конца 2018 года Эрэфия получила ухо от селедки, а не работу в ПАСЕ. Хочу напомнить всем "фб-экспертам", которые доказывали мне, что российскую делегацию стопроцентно вернут в ПАСЕ, что не стоит спорить, если не знаете всего и не видите закулису.



4. Если вы считаете, что это окончательная победа на дипломатическом фронте, в котором победила Украина, а у разбитого корыта третий год подряд остается Москва, то вы - оптимист. Эрэфия напряжется сейчас еще больше. Они бросят в бой еще больше денег и подключат все ресурсы. На протяжении 2018 года мы увидим, как активизируются лоббисты Кремля и будут развернуты новые информационные кампании в СМИ под девизом "Россия нужна Европе" или что-то в этом роде. Так что впереди у нас новые вызовы и громадный объем работы. Поэтому работа в этом направлении не прекращается.

5. Результат, который вы сегодня увидели достигнут разными путями. Чаще всего - через не публичные действия или переговоры. Но в первую очередь - это консолидированная работа всей делегации, за исключением особых персонажей, которые могут просто не прийти на судьбоносный комитет и подставить работу всей делегации под удар. Это и заслуга нашего МИДа и отдельно Дмитрия Кулебы. И помощь друзей Украины в ПАСЕ и за ее пределами.

В РФ тем временем настоящая дипломатической истерика. Конечно разные Шарики и шавки Кремля начнут высказывать свои версии и истерично орать, что не очень то это России и надо, но пусть продолжают трындеть в социальных сетях, а мы продолжим делом доказывать, кто прав.

Так что Слава Украине!

Борислав Береза, народный депутат