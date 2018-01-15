Пришло время признавать ошибки

Павел Казарин

крымский журналист

15 января 2018, 13:20

Если вы хотите понять, кто виноват в том, что за окном, – взгляните в зеркало.

"Все, что нам не нравится, сделали мы сами" - Казарин

Знаете, что отличает румынские дороги? Местные водители мигают дальним, предупреждая о полиции. А еще они сигналят, если ты соблюдаешь скоростной режим и правила. Те правила, которые они сами установили для своей страны.

С детства приучают не ходить со своим уставом в чужие монастыри. Но в некоторых странах жизнь по местному уставу порицается теми, кто этот устав утвердил. И это то, что отличает более успешных соседей от тех, что менее.

Путешествия дают прививку от иллюзий. Каждая страна эквивалентна своим жителям. Качество дорог, чистота обочин, ухоженность улиц – мы складываем свои впечатления не только о месте, но и о людях. Потому что их общественное пространство говорит об их способности договариваться. Создавать институты. Устанавливать правила. Соблюдать правила.

Оптика туриста – беспристрастна. Ты не делаешь скидок. Не ищешь оправданий. Все, что находится внутри государственных границ, – дело рук людей с паспортами этой страны. И если их солидарность с незнакомыми водителями выше, чем солидарность с полицией, то это значит, что у них проблемы.

Это значит, что они не смогли создать институт "ночных сторожей". Тех самых, кому будут доверять. Тех самых, кого станут воспринимать как защитников. Выходит, что они платят зарплаты тем, кто этих зарплат не заслуживает. Иначе бы мне не моргали дальним.

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Если вы не верите судам, прокуратуре или спецслужбе – вы не смогли создать ни того, ни другого, ни третьего.

Правила Полиса устанавливают граждане Полиса. Они выбирают себе депутатов, голосуют за политиков, скидываются из зарплат на содержание государства. И если они не соблюдают свои же правила – значит, где-то оборвана нить.

Взрослого человека отличает умение держать слово. Соблюдать договоренности. Смелость признавать ошибки. Но в том и штука, что общества бывают инфантильными. Такое общество отличает вера, что народ лучше элит. Потому что эта вера позволяет переложить ответственность.

Если вы не хотите платить адекватную зарплату своему делегату во власть – значит, вы не считаете депутата своим представителем. Если забираете у него неприкосновенность – значит, он вас не представляет. Если вы не верите судам, прокуратуре или спецслужбе – значит, вы не смогли создать ни того, ни другого, ни третьего.

И это история про коллективную ответственность.

Ту самую, что заставляет нас обобщать любую страну, в которую мы приезжаем на отдых. Мы суммируем плюсы и минусы, перекладывая результат на всех граждан. Делая каждого встреченного ответственным за положение дел на его родине.

Даже узурпация власти возможна лишь там, где люди с ней соглашаются. Или там, где их готовность бороться за иные правила игры меньше, чем чье-то стремление эти правила навязать.

И это в полной мере относится и к Украине.

В отличие от Израиля, Украина рождалась не благодаря тем, кто ее хотел. Она рождалась благодаря тем, кто хотел комфорта. В 1991-м это заставляло жителей того же Крыма голосовать за независимость. Потому что независимость для них означала то, что ресурсы страны не будут уходить на кормление дотационных республик Союза.

Но желание комфорта в сознании масс сочеталась с удивительным нежеланием брать на себя хоть какую-то ответственность. И если вы хотите понять, кто виноват в том, что за окном, – взгляните в зеркало.

Никто не присылал нам политиков с Венеры – мы сами их выбрали. Никто не заставляет нас обгонять по встречке – я сам давлю на педаль. Из бюджета моей страны воруют лишь те, кому я позволил это делать.

Оглянитесь вокруг. Все, что нам не нравится, сделали мы сами. Плохие суды, олигархическая экономика, старая коммуналка – это все благодаря нам. Нам кажется, что все принадлежит "им". Но нет никаких "них". Есть только "мы". Они – это часть нас.

Мы долго можем объяснять сами себе, что люди разные. Что есть пассионарии и обыватели. Что вторых всегда больше. Но эти объяснения работают только внутри страны. Для внешнего наблюдателя никакой разницы нет. У него есть лишь его впечатления.

Немцы не выиграли страну в лотерею. Они ее построили. Сомалийцы не проиграли страну в покер. Они создали социальный ад.

Нас никто не пожалеет. Никто не достоин жалости. То, чего стоит общество, определяется его бытом.

Коллективная ответственность. Бессердечная стерва.

Павел Казарин, журналист для Крым.Реалии

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