Крымский след: почему в России хотят разорвать Договор о дружбе с Украиной

Александр Хара

Директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", дипломат

16 января 2018, 06:56

На уровне подсознания в России понимают, что, аннексировав Крым, они совершили преступление, и что, в конце концов, это будет отмотано назад.

Крым — популярная тема, на которой в России еще долго будут играть

Первый зампред комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил изменить Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, денонсировав статью, в которой Российская Федерация признает территориальную целостность Украины в части, касающейся Крыма и Севастополя.

Почему так происходит? Крым — популярная тема, на которой в России еще долго будут играть. Особенно — в 2018 году, поскольку в этом году в Российской Федерации пройдут выборы президента, а точнее — выборы Путина. И неслучайно датой президентских выборов в России назначили 18 марта — ведь это официальная дата принятия Крыма в состав РФ. Для российской власти крымская тематика — сакральна, потому она будет пытаться легитимировать дальнейшее пребывание Путина у власти "крымнашизмом", который имеет 82-процентную поддержку среди россиян. И, конечно же, в условиях существования финансовых проблем, когда как таковой исчез Стабилизационный фонд, в условиях колоссальных проблем с выплатой заработных плат и падения экономических показателей по всем фронтам российской власти нужно нечто. И это "нечто" и есть Крым.

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Кроме того, безумными темпами идет колонизация Крыма. Перемещенные лица из Российской Федерации, по сути, сейчас становятся новыми жителями Крыма, и при этом с полуострова вытесняются украинцы. Вся экономическая деятельность в Крыму и расстраивание военной инфраструктуры — все это говорит о колонизации Крыма.

Что происходит с точки зрения права (хотя Россию сегодня сложно назвать правовым государством)? Россия должна привести свое законодательство к общему знаменателю: "Крым — российский". Потому вполне логичным выглядит стремление российской власти упорядочить все, связанные с этим моментом.

Что касается ментального аспекта, то в России постоянно повторяют мантру о том, что Крым — их и ничей другой. С точки зрения психологии, если человек что-то постоянно повторяет, это говорит о том, что он в чем-то не уверен. На самом деле, россияне, несмотря на всю браваду, не чувствуют себя уверено. Если бы они были уверены в этом, в Крыму бы присутствовали российские банки, компании и предприятия. Но они туда боятся заходить, потому что опасаются санкций. Это — серьезный показатель того, что где-то на уровне подсознания они понимают, что совершили преступление, и что, в конце концов, это будет отмотано назад.

Какими могут быть последствия? Во-первых, закон не имеет обратного действия. То есть, даже если россияне отменят часть этого договора, это не будет значить, что Крым станет российским.

Во-вторых, нарушение права не порождает права. Только 11 стран, включая Российскую Федерацию, признали Крым российским мартовской резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 2017 года. То есть все мировое сообщество, Европейский союз, США и другие более сотни стран голосовали за территориальную целостность Украины, никто не признал права на Крым за Российской Федерацией и постоянно указывают на незаконную аннексию.

Потому, не зависимо от того, будет ли в Договоре пункт о признании границ, это не будет влиять на события, которые произошли в 2014 году: вооруженная агрессия РФ, незаконная оккупация Крыма и незаконное присоединение его к России.

Кроме того, важно, что россияне нарушили самую главную из международных норм — Хельсинский заключительный акт 1975 года, который говорит о недопустимости применения силы и нерушимости границ. Это — самый важный документ для Европы, и, согласно ему, изменение Договора о дружбе не будет значить, что Крым станет российским, с точки зрения международного права.   

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С точки зрения украинского законодательства, все это тоже не будет иметь никакого значения. Для Украины это просто очередное проявление недружественного и агрессивного поведения Российской Федерации, которое требует адекватной реакции. Это в очередной раз доказало то, что Россия будет оставаться агрессивной по отношению к странам, которым нужна определенная стратегия (а ее у Украины на данный момент нет), которая бы предусматривала упорядочивание существующих взаимоотношений между государствами.

Я убежден, что разрыв дипломатических отношений с Россией стал бы совершенно адекватным шагом, несмотря на то, что осуществить его нужно было еще в 2014 году, когда было получено разрешение Совета Федерации РФ использовать вооруженные силы РФ против Украины, а потом 18 марта 2014 года, когда Крым был "присоединен" к России.

Украинская власть ведет себя несколько неадекватно по отношению к России — она так и не разработала стратегию. Она тешит себя иллюзией, что с этим российским режимом можно найти взаимопонимание и, если не стать друзьями, то просто уживаться. Но — это невозможно. И каждый последующий шаг будет лишь подтверждать тот факт, что режим, который сложился в РФ, совершенно несовместим с украинской независимостью и суверенитетом.

Потому мы должны соответствующим образом реагировать на заявления такого рода.

Возникает вопрос о том, есть ли вообще смысл в сохранении этого договора, учитывая то, как вела себя Россия на протяжении последних четырех лет, когда и речи не могло быть о дружбе или партнерстве.

Отношения Украины и России можно сравнить с отношениями Японии и России. Тогда Советский Союз внезапно объявил войну Японии, а затем стал победителем в этой войне, захватив четыре японских острова. Японцы и сегодня не идут на подписание мирного договора с Россией — они не могут согласиться с тем, что часть их территории остается оккупированной. В таком состоянии приостановленной войны (или перемирия) Япония и Россия пребывают и по сей день. Мы, по сути, в таких же отношениях с Россией.

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Однако этот договор был не просто о дружбе как таковой. Он также задает параметры и рамки сотрудничества в разных сферах. Потому не думаю, что Украине нужно было бы денонсировать Договор о дружбе с Россией, поскольку он упорядочивает некоторые аспекты нашего взаимодействия.

Другой вопрос, что нам необходимо переосмысление отношений с Российской Федерацией. Наверное, нужно начинать с участия Украины в других структурах, например, в СНГ. И хотя Украина представлена в СНГ каким-то странным образом (мы не считаемся полноправным членом этой организации), я бы не сказал, что ей следует выйти из состава СНГ. Ведь за время существования этой организации было создано огромное количество соглашений, которые регулируют отношения не только с Россией, но и с другими странами. Потому, пока мы не начнем работать над тем, чтобы заменить эти соглашения новыми двусторонними или многосторонними, эти соглашения нам нужны.

То же — с Договором о дружбе с РФ: несмотря на то, что Россия является агрессором и имеет избирательный подход к соблюдению двусторонних договоренностей и международному праву, Украина не должна уподобляться России в ее попытках разрушить механизмы, которые не работают — в будущем они еще могут пригодиться.

Нужно пересмотреть отношения Украины и России: чем меньше мы будем от нее зависеть, чем больше будем полагаться на собственные силы или на другие регионы, которые признают нашу территориальную целостность и суверенитет, тем лучше. Но этот процесс требует ресурсов и времени.

Александр Хара, директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", дипломат     

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Россия Путин Крым аннексия границы право Александр Хара Договор о дружбе
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