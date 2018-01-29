Зачем мы на госуровне празднуем столетие поражения, после которого потеряли государственность?..

А самое показательное - что все мы знаем ответ.
- Кто-нибудь разумный может объяснить мне:
а) - зачем на государственном уровне праздновать 100-летие поражения, после которого государственность была утрачена?..
б) зачем вообще праздновать поражение?..
Вы скажите, это не празднование, а отмечание и вообще - память.
Вы скажите - это как 300 спартанцев.
Но есть нюанс.
Культ 300 спартанцев содержит месседж:
- лучшие воины Греции, давшие хтонических люлей персам, но павшие под натиском многократно превосходящих сил врага.
Восприятие защитников Крут, которое культивируется на государственном (!) уровне:
- несчастные мальчики, которых поприбивал в трусиках на доску кровавый режим.
Логика культа спартанцев:
- "И один грек - воин. Сунетесь - заплатите высокую цену". Можемповторить по-гречески, короче.
Логика культа защитников Крут:
- "Журба. Несчастная Украина. Поневолення, ганьба и зрада. Мальчики погибали, когда паны делили и продавали Украину." И фоном кто-то обязательно должен уныло выводить "плынэ кача".
Вы скажите: нет. Это праздник пацанов с яйцами, которые не побоялись и вышли с оружием там, где зассали миллионы гречкосеев.
Но и тут нюанс. Праздником пацанов с яйцами это еще предстоит сделать. Если получится.
Пока способ празднования предписывает все тем же гречкосеям страдать и плакать (и тихо радоваться, что им не пришлось).
Присмотритесь к стилистике происходящего.
Стилистика никогда не врет.
Это именно празднование. Празднование беспросветного рокового уныния, вечной обреченности на "не получилось и не получится".
Хочется праздновать, празднуйте день покорения Москвы войсками гетьмана Сагайдачного, 400 лет как никак в этом году, чин по чину.
Или/и радикально меняйте содержание отмечания Дня битвы под Крутами.
Нюанс нюансов:
- почему из всех вариантов наполнения этого культа, державушка наша, выбирает некро-вариант?..
А самое показательное - что все мы знаем ответ.
Но празднуем. В этом самом варианте.
Алексей Арестович, военный эксперт