Зачем мы на госуровне празднуем столетие поражения, после которого потеряли государственность?..

- Кто-нибудь разумный может объяснить мне:

а) - зачем на государственном уровне праздновать 100-летие поражения, после которого государственность была утрачена?..

б) зачем вообще праздновать поражение?..

Вы скажите, это не празднование, а отмечание и вообще - память.

Вы скажите - это как 300 спартанцев.

Но есть нюанс.

Культ 300 спартанцев содержит месседж:

- лучшие воины Греции, давшие хтонических люлей персам, но павшие под натиском многократно превосходящих сил врага.

Восприятие защитников Крут, которое культивируется на государственном (!) уровне:

- несчастные мальчики, которых поприбивал в трусиках на доску кровавый режим.

Логика культа спартанцев:

- "И один грек - воин. Сунетесь - заплатите высокую цену". Можемповторить по-гречески, короче.

Логика культа защитников Крут:

- "Журба. Несчастная Украина. Поневолення, ганьба и зрада. Мальчики погибали, когда паны делили и продавали Украину." И фоном кто-то обязательно должен уныло выводить "плынэ кача".

Вы скажите: нет. Это праздник пацанов с яйцами, которые не побоялись и вышли с оружием там, где зассали миллионы гречкосеев.

Но и тут нюанс. Праздником пацанов с яйцами это еще предстоит сделать. Если получится.

Пока способ празднования предписывает все тем же гречкосеям страдать и плакать (и тихо радоваться, что им не пришлось).

Присмотритесь к стилистике происходящего.

Стилистика никогда не врет.

Это именно празднование. Празднование беспросветного рокового уныния, вечной обреченности на "не получилось и не получится".

Хочется праздновать, празднуйте день покорения Москвы войсками гетьмана Сагайдачного, 400 лет как никак в этом году, чин по чину.

Или/и радикально меняйте содержание отмечания Дня битвы под Крутами.

Нюанс нюансов:

- почему из всех вариантов наполнения этого культа, державушка наша, выбирает некро-вариант?..

А самое показательное - что все мы знаем ответ.

Но празднуем. В этом самом варианте.

Алексей Арестович, военный эксперт