Луценко и в теме, и в доле

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

16 февраля 2018, 13:03

Юрий Витальевич явно будет играть роль сильного партнера в выборах-2019.

Луценко лукавит, говоря, что у него нет политических амбиций

Я давно пишу о том, что Луценко, как и ряд других фигур в окружении президента Порошенко (Гройсман, Турчинов, Ложкин, и пр), не стоит рассматривать в качестве людей-функций. Каждый из них выстраивает собственную игру и пытается отпозиционироваться в будущей архитектуре кампании – 2019. От их места положения в табеле о ранге и в ситуативной комнате на Банковой (или отсутствия там) зависит результат предстоящей кампании.

В этой связи важны не только инсайдерские источники, но и публичные заявления фигурантов. Важен анализ месседжей, направленных на определенную целевую аудиторию, даже если это один человек.

Юрий Луценко постоянно радует нас интервью и публичными заявлениями, где эксперты видят потаенные смыслы. В этот раз мое внимание привлекло интервью Юрия Витальевича в газете "Факты". По форме оно мало отличается от аналогичного текста в "Сегодня", но есть ряд акцентов, требующих разбора и анализа.

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В этот раз Луценко заявляет, что не готовит никаких "запасных аэродромов" и не имеет "президентских амбиций".

Во-первых, как только кто либо из топ-руководителей начинает присматривать себе запасное местечко или округ, об этом становиться известно раньше скорости "стука". Первым новость узнает непосредственный начальник. Как верно отметил сам Юрий Витальевич, "если ты думаешь о новой должности — значит, уже перестал работать на действующей" и это понимаешь не только ты, но и президент. В нашем случае любые разговоры о "приемнике" закончились давно. Перспективы такой пока не предвидится, хотя электоральная социология она девушка изменчивая и всякое может случиться.

Во-вторых, для того, чтобы идти самостоятельной силой "на вы" нужна, по крайней мере, сама сила и команда. А на должности главы ГПУ начать создавать что-то подобное – это ускорить отставку (смотри пункт первый).

Но в заявлении, что у Луценко сейчас "нет политических амбиций", есть значительная доля лукавства. Юрий Витальевич явно будет играть роль сильного партнера в выборах-2019. Ресурс ГПУ, ее достижения - от возращенных активов Януковича до обвинения экс-президента в госизмене - ложатся аккуратно в копилку генпрокурора и могут быть конвертируемы в электоральные истории.

Есть несколько тем, которые остаются для Луценко пока "незарубцованными". Это затянувшийся конфликт ГПУ с НАБУ. Его преодоление важное требование, которое выставляют перед Киевом наши западные партнеры. И тут нет смысла демонстрировать собственную успешность в абсолютных цифрах (сегодня у ГПУ 9 тысяч 425 задержанных коррупционеров и 1692 приговора, против 97 дел – у НАБУ). Агентство – это священная корова, которую нужно принимать так, как есть и … никогда не критиковать. Иначе обменяют на кредит какой-нибудь.

А в целом, судя по медиаактивности, Юрий Витальевич чувствует себя "и в теме, и в доле", о чем и сигнализирует целевой аудитории.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества

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Юрий Луценко Виталий Кулик выборы 2019
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