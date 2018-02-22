Hyperloop в Украине: как это будет

Тут говорят, что в Украине скоро запустят Hyperloop. Традиционно, решил пофантазировать, как это будет.



Про "небольшие проблемы" с которыми столкнётся команда Маска, при строительстве, писать не буду, чтобы не повторяться.



Традиционно, на открытие Hyperloop приедет президент и все видные политики. Красная ленточка, золотые ножницы, детский хор, хороводы, пламенные речи, хлебосоль и остальные атрибуты старой, доброй советской жизни они привезут с собой.



Как окажется, первыми пассажирами, которые проедутся по туннелю прекрасного детища Маска, будут вовсе не дорогие гости присутствующие на открытии. Первыми пассажирами будут цыгане. Никто так и не понял, как они появились и до конца существования Hyperloop выгнать их из туннеля, так и не выйдет.

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Hyperloop в Украине будет убыточным, так как 50% пассажиров будут льготниками, 25% найдут способ не платить за проезд, остальные 25% будут платить, но стоимость проезда будет слишком низкой, так как на носу очередные выборы, а тариф подымать нельзя, чтобы не обидеть электорат.

Как в Hyperloop неожиданно появились цыгане, также неожиданно возле входа вырастут ларьки с шаурмой, секондхэнды, кофейни и игровые автоматы. В переходах будут продавать овощи и фрукты. Власть объявит "год борьбы с ларьками", но год превратится в десятилетие, а уже потом в столетнюю войну. Победят ларьки.



Единственное место в Украине, куда не смогут провести Hyperloop - это Троещина. Мэр города будет говорить, что это нереально. Периодически будут появляться инвесторы, с предложением инвестировать в строительство Hyperloop на Троещину. Сначала в СМИ будут трубить о том, что вот-вот, Hyperloop запустят уже завтра, но инвестора будут куда-то пропадать и тема будет глохнуть.



Иногда в Facebook будут появляться посты, как мерзкий студент не уступил место бабушке в Hyperloop, общественность будет негодовать, пост разойдётся миллионным тиражом.

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По городу появятся биг-борды, на которых будут запечатлены видные политики, с фотографией Hyperloop и подписью – "Здобули".



В соцсетях будет разгонятся "зрада". Зачем нам Hyperloop, если дороги не отремонтированы? И остальные любимые нами темы.



Оплата в Hyperloop будет осуществляться старыми добрыми пластиковыми жетонами синего цвета. Продавать их будут по одной штуке на руки.



WI-FI в Hyperloop так и не заработает, хотя на каждой станции будет наклеена наклейка беспроводной сети.



Периодически, чиновники будут ездить в Hyperloop на работу, чтобы показать, что они с народом. Странность будет заключаться в том, что с чиновниками, в это время будут ехать их личные фотографы. Но это, конечно же случайность...



Алексей Житкевич