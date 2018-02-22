Hyperloop в Украине: как это будет

Алексей Житкевич
22 февраля 2018, 17:12

Единственное место в Украине, куда не смогут провести Hyperloop - это Троещина.

Как будет выглядеть Hyperloop в Украине

Тут говорят, что в Украине скоро запустят Hyperloop. Традиционно, решил пофантазировать, как это будет.

Про "небольшие проблемы" с которыми столкнётся команда Маска, при строительстве, писать не буду, чтобы не повторяться. 

Традиционно, на открытие Hyperloop приедет президент и все видные политики. Красная ленточка, золотые ножницы, детский хор, хороводы, пламенные речи, хлебосоль и остальные атрибуты старой, доброй советской жизни они привезут с собой. 

Как окажется, первыми пассажирами, которые проедутся по туннелю прекрасного детища Маска, будут вовсе не дорогие гости присутствующие на открытии. Первыми пассажирами будут цыгане. Никто так и не понял, как они появились и до конца существования Hyperloop выгнать их из туннеля, так и не выйдет. 

     Читайте также: Если бы Илон Маск запускал Falcon Heavy на Киевщине...

Hyperloop в Украине будет убыточным, так как 50% пассажиров будут льготниками, 25% найдут способ не платить за проезд, остальные 25% будут платить, но стоимость проезда будет слишком низкой, так как на носу очередные выборы, а тариф подымать нельзя, чтобы не обидеть электорат. 

Как в Hyperloop неожиданно появились цыгане, также неожиданно возле входа вырастут ларьки с шаурмой, секондхэнды, кофейни и игровые автоматы. В переходах будут продавать овощи и фрукты. Власть объявит "год борьбы с ларьками", но год превратится в десятилетие, а уже потом в столетнюю войну. Победят ларьки. 

Единственное место в Украине, куда не смогут провести Hyperloop - это Троещина. Мэр города будет говорить, что это нереально. Периодически будут появляться инвесторы, с предложением инвестировать в строительство Hyperloop на Троещину. Сначала в СМИ будут трубить о том, что вот-вот, Hyperloop запустят уже завтра, но инвестора будут куда-то пропадать и тема будет глохнуть. 

Иногда в Facebook будут появляться посты, как мерзкий студент не уступил место бабушке в Hyperloop, общественность будет негодовать, пост разойдётся миллионным тиражом. 

    Читайте также: Hyperloop в Украине. Сеть бурно отреагировала на сенсационное сообщение Омеляна

По городу появятся биг-борды, на которых будут запечатлены видные политики, с фотографией Hyperloop и подписью – "Здобули". 

В соцсетях будет разгонятся "зрада". Зачем нам Hyperloop, если дороги не отремонтированы? И остальные любимые нами темы. 

Оплата в Hyperloop будет осуществляться старыми добрыми пластиковыми жетонами синего цвета. Продавать их будут по одной штуке на руки.

WI-FI в Hyperloop так и не заработает, хотя на каждой станции будет наклеена наклейка беспроводной сети. 

Периодически, чиновники будут ездить в Hyperloop на работу, чтобы показать, что они с народом. Странность будет заключаться в том, что с чиновниками, в это время будут ехать их личные фотографы. Но это, конечно же случайность...

Алексей Житкевич 

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Илон Маск HyperLoop Алексей Житкевич
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять