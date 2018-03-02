Две задачи "воскрешения" Януковича

Тарас Чорновил

политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики

2 марта 2018, 17:51

Россия пытается переписать историю с письмом Януковича.

Беглец Янукович дал очередную пресс-конференцию

Пресс-конференция беглого экс-президента Виктора Януковича была нацелена на выполнение двух задач, суть которых четко прослеживается из всего сказанного им.

Первая задача — попытка легализовать фальшивый документ об обращении Януковича к Путину в 2014 году вместо того документа, который зачитывался в Совете Федерации, который был представлен Чуркиным в ООН, и который  сейчас хранится в депозитарии наивысшего уровня, где только может храниться документ — в секретариате ООН. Вместо него Россия пытается подсунуть другой "документ", который был написан совсем недавно, но якобы датирован теми же числами.

Содержание этого "документа", о котором сегодня говорил Янукович, сводилось к каким-то наполовину корректным вещам — мол, все это делалось на основании Договора о дружбе и сотрудничестве Украины и Российской Федерации, что, на самом деле, даже речь не шла ни о какой агрессии.

Насколько я понимаю, и Януковичу, и России сегодня необходимо каким-то образом "сбросить" историю с этим документом. Наверное, в 2014 году они и не догадывались, что письмо Януковича может стать существенным фактором, болезненно бьющим по ним. Ведь тогда еще не было никаких санкций, и никто даже предположить не мог, что какие-то санкции будут столь ощутимы для российской экономики.

А сейчас все это прочувствовали… Потому и пытаются зачистить, переписать историю. Начали с переписывания этого "документа", а новые "документы" нужно было каким-то образом легализовать. И легализация этих бумаг будет делаться руками адвоката Сердюка (не зря его сегодня представили, не зря он сам показывал этот "документ" и обещал, что на разных уровнях будет его представлять).

Думаю, именно это было основной задачей пресс-конференции Януковича.

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Вторая задача сводилась к тому, чтобы жестко дискредитировать все то, что происходило в Украине с момента Майдана и Революции Достоинства вплоть до сегодняшнего дня, дискредитировать украинскую власть и украинское общество.

Изначально эта дискредитация проявилась через очень интересный телеканал Берлускони — это маленький канал, который в Европе нигде не используют. Это — обычный "сливной бачок", через который часто обнародовалась информация о врагах Берлускони. Еще несколько месяцев назад именно на этом телеканале "засветилась" информация о так называемых "грузинских снайперах" на Майдане. Полная ахинея! И тот, кто был на Майдане, понимает, насколько все это бессмысленно. Однако некоторые вставочки сообщения немного коррелировались с реальностью…

И сейчас эта тема будет максимально раскручиваться. Она уже давно раскручивается в суде адвокатами Януковича. Но будет еще один суд по его же иску против Украины, в котором зафиксировано, что в Украине случился государственный переворот, ставится под сомнение легитимность власти, ставится под сомнение евроинтеграция, поддержка Украины западным цивилизованным миром, а, соответственно, под сомнение ставятся и санкции против России.

Так что это и были два задания пресс-конференции: размыть ответственность (мол, если в Украине было такое зло, то почему вы говорите, что в чем-то виновата Россия?) и дискредитировать тот документ, который сейчас является основой обвинения против Януковича, и, по сути, основой обвинений в адрес России. Потому что на основе данного документа — письма Януковича — было дано разрешение Советом Федерации на введение войск в Украину. А сейчас в России пытаются сказать: а ничего же не было, документа же нет — документ, посмотрите, совсем другой.

Однако Янукович не был убедителен. Он избегал любых вопросов, которые были ему невыгодны. Но от него и не требовалось быть убедительным. Он просто пытался размыть ситуацию.

Что касается того, что пресс-конференция Януковича и Порошенко состоялись одна за другой. Допускаю, что украинская сторона не совсем понимала, что именно собирается говорить Янукович на пресс-конференции, которая была анонсирована заранее. Потому в Украине стремились хоть как-то перебить эффект. Либо, наоборот, имея информацию о том, что будет говориться, хотели обратить внимание на некоторые моменты и предостережения, чтобы выступление Януковича получилось размазанным. И это правильно.

Тарас Чорновил, политический аналитик, специально для "Главреда"  

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