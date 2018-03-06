Представьте что Рада на 70% состоит из Парасюков - это и будет реальной демократией

Андрей Головачев

политический эксперт

6 марта 2018, 12:03

Юридически в Украине существует всеобщее избирательное право, однако, это пустая формальность, симулякр, подражательство Западу

Украина является сословно-феодальным государством, в котором низшие сословия, составляющие 85% населения, не допущены к управлению. Этому препятствует законодательно введенная изощренная система цензов и ограничений, массовое оболванивание бедных с помощью СМИ, а также судебно-бюрократическая машина, которая защищает интересы высших сословий.

70% членов ВР Украины обладают состоянием, которое начинается от 10 млн долл. Высшее чиновничество и силовики владеют состоянием, которое начинается от 20 млн долл. Почти такая же ситуация наблюдается и в региональных органах власти. Бедные к политике и власти в Украине не допущены.

С точки зрения современных представлений о демократии такое положение несправедливо. Однако, что было бы, если сейчас в нынешней Украине, где 65% населения находятся за чертой бедности, обществу реально разрешили избирать тех, кого они хотят, а не тех, кого их принуждают выбирать?

Конечно, в реальности никто сейчас в Украине не разрешит бедным людям выбирать своих представителей в органы власти. Это невозможно и против этого выступает даже сердобольный на словах Запад. Западу не нравиться нынешняя элита, но он скорее будет искусственно формировать новую, но, конечно, не допустит бедных и необразованных людей к власти. Поэтому эксперимент с разрешением бедным избирать по своей воле в реальности не провести.

Однако, можно воспользоваться методом аналогии. Были ли в истории случаи, чтобы в сословном обществе неожиданно разрешили низшим сословиям свободно выбирать своих представителей в высшие органы власти? В чистом виде не было, но наиболее близко такой случай имел место, как ни странно, в .... царской России во время выборов в первую Государственную Думу в 1906 г. Под давлением революционных настроений Николай II был вынужден даровать Конституцию и всеобщее избирательное право для всех сословий. Что из этого вышло наиболее красочно описал в своим мемуарах С. Е. Крыжановский:

"Достаточно было пообглядеться среди пестрой толпы "депутатов" — а мне приходилось проводить среди них в коридорах и в саду Таврического дворца целые дни, — чтобы проникнуться ужасом при виде того, что представляло собою первое Русское представительное собрание. Это было собрание дикарей. Казалось, что Русская Земля послала в Петербург все, что было в ней дикого, полного зависти и злобы. Если исходить из мысли, что эти люди действительно представляли собою народ и его "сокровенные чаяния", то надо было признать, что Россия, еще по крайней мере сто лет, могла держаться только силою внешнего принуждения, а не внутреннего сцепления, и единственный спасительный для нее режим был бы просвещенный абсолютизм. Попытка опереть государственный порядок на "воле народа" была явно обречена на провал, ибо сознание государственности, а тем более единой государственности, совершенно стушевывалось в этой массе под социальной враждой и классовыми вожделениями, а вернее и совершенно отсутствовало. Надежда на интеллигенцию и ее культурное влияние тоже теряла почву. Интеллигенция в Думе была сравнительно малочисленна и явно пасовала пред кипучей энергией черной массы. Она верила в силу хороших слов, отстаивала идеалы, массам совершенно чуждые и ненужные, и была способна служить лишь трамплином для революции, но не созидающей силой.

Отношение членов Думы из крестьян к своим обязанностям было весьма своеобразно. В Думу они приводили нахлынувших вслед за ними ходоков по разным делам, которых сажали в кресла, откуда приставам Думы было немало труда их выдворять. Полиция задержала как-то на улице у Таврического дворца двух крестьян, продававших входные во Дворец билеты. Оба оказались членами Думы, о чем и было доведено до сведения ее Председателя.

Некоторые из членов Думы с места же занялись революционной пропагандой на заводах, стали устраивать уличные демонстрации, науськивать толпу на полицию и т. п. Во время одной из таких демонстраций на Лиговке был избит предводительствовавший толпой буянов Михайличенко, член Думы из горнорабочих Юга. На следующий день он явился в заседание и принял участие в обсуждении предъявленного по этому поводу запроса с лицом, повязанным тряпками так, что видны были только нос и глаза. Члены Думы крестьяне пьянствовали по трактирам и скандалили, ссылаясь при попытках унять их на свою неприкосновенность. Полиция была первое время в большом смущении, не зная, что можно и чего нельзя в подобных случаях делать. В одном таком случае сомнения разрешила баба, хозяйка трактира, которая в ответ на ссылку пьяного депутата на его неприкосновенность нахлестала его по роже, приговаривая: "Для меня ты, сука, вполне прикосновенен", — и выкинула за дверь. Привлеченный шумом околоточный надзиратель, видевший эту сцену, составил все же протокол об оскорблении бабой должностного лица, каковым он признал члена Думы. Большие демонстрации устроены были на похоронах члена Думы (фамилию забыл), скончавшегося в белой горячке от пьянства; в надгробных речах он именовался "борцом, павшим на славном посту".

О некоторых членах Думы стали вдогонку поступать приговоры волостных и иных судов, коими они были осуждены за мелкие кражи и мошенничества: один за кражу свиньи, другой — кошелька и т. п. Вообще количество членов Первой думы, главным образом крестьян, которые, благодаря небрежному составлению списков избирателей и выборщиков, оказались осужденными ранее за корыстные преступления, — лишавшие участия в выборах, — или впоследствии в течение первого года после роспуска Думы, превысило, по собранным Министерством Внутренних Дел сведениям, сорок человек, то есть около восьми процентов всего состава Думы"

Разумеется , через несколько месяцев Николай II в ужасе распустил Думу и предложил Столыпину управлять страной декретами правительства.

Резюмируя, представьте что ВР на 70% состоит из одних парасюков, - вот это и будет высший законодательный орган Украины, если бедным сейчас реально предоставить право избирать.

Всеобщего избирательного права в Украине, конечно, нет и еще не скоро будет. Бедным людям дали его пока формально и даром, - они за него не боролись 300 лет, как в Европе, не проливали кровь, поэтому они это право и не ценят, продавая его за килограммам гречки. Бедным людям еще придется завоевать себе реальное право выбирать и право принимать участие в управлении государством. Но прежде надо будет политически созреть до понимания необходимости этого.

Андрей Головачев, политический эксперт

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Украина Верховная Рада Дума Владимир Парасюк Николай ІІ Российская империя Андрей Головачев
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