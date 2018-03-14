Развитые страны бессильны перед феодальными паханатами

Страшные санкции, которыми грозила Тереза Мэй, оказались высылкой 23 дипломатов и отказом ехать на ЧМ-2018.

Обычные протокольные меры, рассчитанные на взаимодействие национальных государств. Но в России нет национального государства. "Российская Федерация" - это конгломерат бандитских шаек под красивыми вывесками, каждая со своими бизнес-интересами. МИД барыжит кокаином, ФСБ крышует киберпреступность, армия, вместе с непонятными наемниками, отжимает сирийские нефтяные вышки для Пригожина. Никаких общих "национальных интересов" за этим нет. Они есть только в телевизоре - как одна из разновидностей лапши для ушей населения. Поэтому и санкции бьющие по национальным интересам Кремлю не страшны - даже выгодны т.к. позволяют усилить и углубить истерию формата "мы в кольце врагов".

Что было бы эффективно - бить по личным интересам представителей конгломерата (крупных чиновников, олигархов и тому подобных): отнимать недвижимость, закрывать счета в банках, лишать возможности въехать и т.д. Но британцы этого сделать не могут. Ведь они связаны по рукам и ногам своими традиционными институтами: уважением к правам, собственности и судебной процедуре. Нельзя просто так взять и лишить кого-то имущества, без суда и формальных оснований - просто за то, что тот Шувалов или Абрамович. В России можно, а в Британии нельзя.

Таким парадоксальным образом, развитые страны оказываются бессильны перед феодальными паханатами. В итоге, будем надеяться, что-нибудь придумают и формальные основания найдут, но пока не впечатляет.

Михаил Пожарский, российский журналист, публицист