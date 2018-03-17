Усталость от Путина - самая главная сегодня для Кремля

Анастасия Миронова
Журналист
17 марта 2018, 17:40

Путину нужна явка, чтобы ею гарантировать российским олигархам их безопасность.

Люди устали. И эта усталость — самая главная сегодня для Кремля проблема. Именно с усталостью борется Собчак. Абсолютно неважно, сама она выдвинулась, выдвинули ее в Кремле или в олигархате… Даже, по большому счету, неважно, кому выдвижение Ксении Анатольевны выгодно. Важно одно — она должна нас немного развеселить. С этой же целью какие-то дурацкие заявления делала Катя Гордон и другие женщины.

Если бы первый кандидат выдвинулся раньше, он бы просто перебил все веселье. По телевизору пошли бы бесконечные сеансы лизоблюдства, Киселев-Соловьев разлились бы привычными трелями, народ свесил бы голову на бок и закимарил. Поэтому баллотироваться было рано. И сейчас тоже рано. Он боится, что мы заснем в беспробудной тоске. Но в связи с делом Керимова, объявлением МОК и угрозой американцев ввести санкции против его ближайших людей он вдруг решил поторопиться. А ну, как без него запаникуют? Он решил, что элиты ждут от него внятного сигнала.

На этих выборах власть впервые столкнулась с необходимостью натягивать явку. Потому что без явки встает вопрос о легитимности. 

Надо сказать, что он, этот вопрос, давно всплывает. Но сейчас — особенно сильно. Потому что на эти выборы идти собираются только чиновники, бюджетники и старики. Низкая явка среди работоспособного населения это самый большой сигнал к вопросу о нелегитимности. Выбирают бабушки, а свергают мальчики. Это закон. И ничего хорошего он нашей власти не сулит. С режимом, который внутри могут заподозрить в нелегитимности, снаружи не захотят иметь дело. В Россию почти перестали вкладывать деньги и технологии. И не только из-за силовых захватов бизнеса и беспомощных судов. Дело в том, что и "наши западные партнеры", и "наши восточные друзья" оценивают все риски, в том числе — нелегитимности. Зачем Китай будет вкладывать миллиарды в газовые контракты, если тех, кто эти контракты подпишет, могут объявить нелегитимными и отказаться от взятых ими обязательств? Поэтому Китай хочет газ вперед. И готов платить за него только смешные деньги. Риски объявления нелегитимности стоят стране огромных денег. 

Человек, выходя на мировую арену, должен чем-то подкрепить свое право представлять наши интересы. Натянуть явку выше ушей в 2018 году не получится. Очевидна тенденция — они понимают, что выигрывать надо честно. И не за счет бабушек. Если Путин получит 52% при явке в 48%, которую сделают исключительно пенсионеры с учительницами, в глазах Европы и США он будет однозначно рассматриваться как потенциально нелегитимный. 

Накрутить 20-30% не получится, в обществе нешуточная апатия, рейтинг Путина на самом деле достаточно низкий. 60% от числа немногих, готовых идти на выборы, это несерьезно для третьего десятка лет у власти. От нас сейчас вообще ничего не надо - только явку. С Госдумой было другое - легитимная Госдума, легитимные местные депутаты Кремлю как раз не нужны. Поэтому явку глушили, а выборы назначили на пик сбора урожаев. Ему не нужны депутаты, которые бы вышли и сказали, что за ними народ. Он один должен иметь право это сказать. И сейчас очень боится, что поводов ему таких не дадут. 

Поэтому выборы перенесли на неделю вперед - чтобы не выпали на праздничные дни. Ведь народ, отметив 8 марта, просто не пойдет на участок.

Поэтому запустили Собчак. Увидят, что Собчак плохо работает, запустят Навального. В два дня помилую-амнистируют-расцелуют. Или закон о выборах под него перепишут, или срок отменят. 

Вообще, складывалось впечатление, что там, наверху, с весны и по сей момент гадали, натянут ли Навальный, Собчак и прочие фигуранты явку или не натянут. Не исключено, что был вариант, когда при совсем уж плохих прогнозах самый главный никуда бы не пошел. Он бы просто испугался приехать к тому же Дерипаске и сказать: "Ок, чувак, меня поддержат 25% населения, исключительно старики и бюджетники, только их голосами я гарантирую тебе безопасность". Потому что при результате в 50%, сделанном на бабушках с дедушками, всей стране придется с главным кандидатом по миру пойти. И Дерипаске в первую очередь. 

Мы затихли в смертной тоске, а они — в смертельном ужасе. 

Анастасия Миронова, российский журналист

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия выборы Владимир Путин Выборы-2018 в России Президентские выборы-2018 в России Анастасия Миронова
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять