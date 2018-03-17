Усталость от Путина - самая главная сегодня для Кремля

Люди устали. И эта усталость — самая главная сегодня для Кремля проблема. Именно с усталостью борется Собчак. Абсолютно неважно, сама она выдвинулась, выдвинули ее в Кремле или в олигархате… Даже, по большому счету, неважно, кому выдвижение Ксении Анатольевны выгодно. Важно одно — она должна нас немного развеселить. С этой же целью какие-то дурацкие заявления делала Катя Гордон и другие женщины.

Если бы первый кандидат выдвинулся раньше, он бы просто перебил все веселье. По телевизору пошли бы бесконечные сеансы лизоблюдства, Киселев-Соловьев разлились бы привычными трелями, народ свесил бы голову на бок и закимарил. Поэтому баллотироваться было рано. И сейчас тоже рано. Он боится, что мы заснем в беспробудной тоске. Но в связи с делом Керимова, объявлением МОК и угрозой американцев ввести санкции против его ближайших людей он вдруг решил поторопиться. А ну, как без него запаникуют? Он решил, что элиты ждут от него внятного сигнала.

На этих выборах власть впервые столкнулась с необходимостью натягивать явку. Потому что без явки встает вопрос о легитимности.

Надо сказать, что он, этот вопрос, давно всплывает. Но сейчас — особенно сильно. Потому что на эти выборы идти собираются только чиновники, бюджетники и старики. Низкая явка среди работоспособного населения это самый большой сигнал к вопросу о нелегитимности. Выбирают бабушки, а свергают мальчики. Это закон. И ничего хорошего он нашей власти не сулит. С режимом, который внутри могут заподозрить в нелегитимности, снаружи не захотят иметь дело. В Россию почти перестали вкладывать деньги и технологии. И не только из-за силовых захватов бизнеса и беспомощных судов. Дело в том, что и "наши западные партнеры", и "наши восточные друзья" оценивают все риски, в том числе — нелегитимности. Зачем Китай будет вкладывать миллиарды в газовые контракты, если тех, кто эти контракты подпишет, могут объявить нелегитимными и отказаться от взятых ими обязательств? Поэтому Китай хочет газ вперед. И готов платить за него только смешные деньги. Риски объявления нелегитимности стоят стране огромных денег.

Человек, выходя на мировую арену, должен чем-то подкрепить свое право представлять наши интересы. Натянуть явку выше ушей в 2018 году не получится. Очевидна тенденция — они понимают, что выигрывать надо честно. И не за счет бабушек. Если Путин получит 52% при явке в 48%, которую сделают исключительно пенсионеры с учительницами, в глазах Европы и США он будет однозначно рассматриваться как потенциально нелегитимный.

Накрутить 20-30% не получится, в обществе нешуточная апатия, рейтинг Путина на самом деле достаточно низкий. 60% от числа немногих, готовых идти на выборы, это несерьезно для третьего десятка лет у власти. От нас сейчас вообще ничего не надо - только явку. С Госдумой было другое - легитимная Госдума, легитимные местные депутаты Кремлю как раз не нужны. Поэтому явку глушили, а выборы назначили на пик сбора урожаев. Ему не нужны депутаты, которые бы вышли и сказали, что за ними народ. Он один должен иметь право это сказать. И сейчас очень боится, что поводов ему таких не дадут.

Поэтому выборы перенесли на неделю вперед - чтобы не выпали на праздничные дни. Ведь народ, отметив 8 марта, просто не пойдет на участок.

Поэтому запустили Собчак. Увидят, что Собчак плохо работает, запустят Навального. В два дня помилую-амнистируют-расцелуют. Или закон о выборах под него перепишут, или срок отменят.

Вообще, складывалось впечатление, что там, наверху, с весны и по сей момент гадали, натянут ли Навальный, Собчак и прочие фигуранты явку или не натянут. Не исключено, что был вариант, когда при совсем уж плохих прогнозах самый главный никуда бы не пошел. Он бы просто испугался приехать к тому же Дерипаске и сказать: "Ок, чувак, меня поддержат 25% населения, исключительно старики и бюджетники, только их голосами я гарантирую тебе безопасность". Потому что при результате в 50%, сделанном на бабушках с дедушками, всей стране придется с главным кандидатом по миру пойти. И Дерипаске в первую очередь.

Мы затихли в смертной тоске, а они — в смертельном ужасе.

Анастасия Миронова, российский журналист