Ахиллесова пята Кремля, или Как Запад обвалил "путиномику"

Виталий Портников

Публицист, журналист

10 апреля 2018, 12:39

Путинский режим после новых американских санкций отчетливо проявил свое уязвимое место, по которому следует бить до его краха или хотя бы до его полного обуздания.

Новые санкции Запада больно ударили по Кремлю

"Черный понедельник" на российских биржах продемонстрировал, что настоящие санкции Запада способны обвалить "путиномику" без всякого колебания нефтяных цен.

Падал рубль, падали акции ведущих компаний, исчезали инвесторы - а нефтяные цены даже росли. При этом следует заметить, что от самоуверенности российских руководителей не осталось и следа.

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал помочь пострадавшим - очевидно, за счет государственного бюджета. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал санкции "вопиющим пренебрежением всего и вся". Возникает вопрос - а почему же эти санкции? А предыдущие не были пренебрежением?

А потому, что это - настоящие санкции против настоящих олигархов. Против той системы, которая построена Борисом Ельциным и сохранена Владимиром Путиным - системы мафиозно-олигархического государства. В этой государства есть свои "авторитеты" - такие, как Дерипаска или Вексельберг. И свои государствообразующие компании. Американские санкции коснулись именно их. И ясно, что процесс может быть продлен, его фигурантами станут другие олигархи и компании.

И в этом случае Российское государство лишится своей главной функции - защитника олигархических интересов.

Можно, конечно, сказать, что Путин больше не хочет защищать эти интересы, он заинтересован в том, чтобы деньги толстосумов вернулись в Россию. Но, с другой стороны, зять Путина Кирилл Шамалов (его считают распорядителем путинских ресурсов) - тоже фигурант списка санкций. И он - олигарх, а не сотрудник прокуратуры или Следственного комитета.

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И сам Путин, по сути - тоже олигарх. И тоже заинтересован в сохранении существующей системы. Системы, которая сводится к простой формуле: воруем в России, вкладываем и живем на Западе. Для Путина и других чиновников, конечно, жить на Западе - не главное. Но главное - вкладывать, хранить и приумножать. Россия для этого явно не приспособлена.

Американские санкции оказались ударом по этой системе. Можно, конечно, создавать новую, герметично закрытую. Но будет ли она эффективной, прокормит ли население? И главное - а зачем такая система нужна олигархам - тем, чьи интересы защищают государство и Путин?

В Кремле не исключают, что Путин встретится с пострадавшими и объяснит, зачем. Но пока Роман Абрамович отправился не в Россию, а в США. И это тоже о многом говорит.

Возможно, если бы Запад действовал так же решительно сразу же после аннексии Крыма, многое удалось бы предотвратить. Политика умиротворения агрессора никогда не приводила к положительным результатам - не привела и сейчас.

Но обсуждать, что было бы, если бы в Вашингтоне вовремя поняли, что нападение на Украину - не какой-нибудь внутренний конфликт на постсоветском пространстве, а удар по всему Западу, сейчас уже нет смысла. Главное, что путинский режим после новых американских санкций отчетливо проявил свое уязвимое место, ту самую "ахиллесову пяту", по которой и следует бить до краха режима или хотя бы до его полного обуздания.

Виталий Портников, журналист для Espreso

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