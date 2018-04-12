Решится ли Трамп на удар по Сирии

Александр Палий

Политический аналитик

12 апреля 2018, 17:22

Отсутствие решительных шагов со стороны США может стать своего рода поощрением хаоса в мире. 

Трамп все-таки нанесет удары по Сирии - эксперт

Ситуация вокруг Сирии становится все более напряженной. Страсти накаляются в связи с заявлением американского президента Дональда Трампа о готовности США нанести удар по Сирии и словами россиян о готовности сбивать американские ракеты. И ход этого конфликта может измениться, если будет ликвидирована верхушка сирийского режима — тогда придется приспосабливаться к новой реальности.

На данный момент в Сирии все решается внешними игроками. И фактически на стороне Башара Асада воюют не сирийцы, а иранцы и россияне, а от действующего сирийского режима осталось не много. Без поддержки России и Ирана у режима Асада не хватит сил, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

В случае развития силового сценария удары по Сирии могут осуществляться с территории разных стран. Но при этом Россия и США всячески будут пытаться не допустить того, чтобы конфликт перебросился на территорию других стран, за пределы Сирии. США в сложившейся ситуации будут действовать жестко, но трезво.

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Россияне однозначно будут пытаться сбить американские ракеты, и, возможно, отчасти им это удастся. (Таким образом, они хоть протестируют свою систему противовоздушной обороны на американских ракетах и поймут, способны ли они их сбивать.) Если будет применена американская авиация, Асаду однозначно придется очень туго. Если же применят ракеты, прилетающие издалека, ему будет несколько проще пересидеть такие удары.

Как может отвечать Россия на удары США по Сирии? Одно можно сказать точно: если Россия осуществит удары в ответ по американским кораблям, то это будет означать начало третьей мировой войны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России "снижается психологический барьер для использования ядерного оружия". И, учитывая, что российский режим сегодня загнан в угол, у него действительно появляется искушение использовать разные методы, в том числе такие. Потому слова генсека НАТО небезосновательны.

Хотя, надо признать, российское руководство не очень похоже на самоубийц...

Кроме того, как известно, россияне вывели свои военные корабли из сирийского порта Тартус, оставив там лишь одну подлодку. Этот шаг вполне понятен: этот флот был очень уязвим. Соответственно, на момент каких-то активных действий Россия выводит свои корабли в море, чтобы те не были сконцентрированы в одном месте — так флот будет более подвижным и менее уязвимым в случае точечного удара.

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Однако вывод россиянами кораблей из порта Тартус не является проблемой для американцев. Подобные передвижения судов они отслеживают в реальном времени и знают, где этот флот находится. Для них не составит проблему установить новое местонахождение российских кораблей.

Может ли на данном этапе ситуация разрешиться без применения силы? Думаю, США все-таки нанесут удары по Сирии. И сейчас вопрос — в их масштабах.

Но, если американцы воздержатся от ударов, важно, чтобы это не означало легитимацию использования химического оружия. Ведь Асад, по сути, решает свои задачи именно таким путем — применяя химическое оружие. Если так случится, то Россия и дальше будет прикрывать действия Асада, настаивая на том, что "никто ничего такого не использовал".

То есть отсутствие решительных шагов со стороны США в данном случае может стать своего рода поощрением хаоса в мире. Потому американцы заинтересованы в том, чтобы прекратить такую тенденцию.

Александр Палий, политический аналитик, специально для "Главреда"

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