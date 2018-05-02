Украину захлестнула волна самоубийств. И знаете почему?

Андрей Головачев

политический эксперт

2 мая 2018, 16:20

Ни при одном президенте, ни при одном правительстве не было такого острого ощущения бесперспективности для всей страны в целом, как при нынешнем президенте и при нынешнем правительстве.

Украинцы стали чаще сводить счеты с жизнью

Украину захлестнула волна самоубийств и она нарастает. И речь идет не об участниках АТО, которые страдают от посттравматического синдрома. Это отвратительная сторона любой войны, но все равно число суицидов среди них, которое, по различным оценкам, составляет от 550 до 1000 человек, потрясает, принимая во внимание, что все боевые потери в зоне АТО составили на сегодня 3784 человека.

Речь идет о резко возросшем количестве самоубийств людей, так сказать, в мирной жизни. Сообщения о выбрасывающихся из окон людях стало просто ежедневной рутинной хроникой. В Киеве это происходит по несколько раз на неделю, и никто уже не обращает на это внимание, - это уже простая статистика. В провинции, где нет высотных зданий, люди, как правило, вешаются или душатся газом.
Так, например, только за последние три дня в Херсонской области повесились два работника полиции.

Сводить счеты с жизнью стали все категории украинцев: пенсионеры, дети, матери-одиночки, силовики, отцы семейств, студенты - все без исключения.

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В чем причина резко возросшего числа самоубийств в Украине? Причин много, но все они так или иначе сводятся к одной, базовой, самой главной, глубинной. Это бесперспективность. Бесперспективность дальнейшей жизни.

Бесперспективность - это, на мой взгляд, самое точное слово, которое характеризует нынешний исторический этап Украины. Ни при одном президенте, ни при одном правительстве не было такого острого ощущения бесперспективности для всей страны в целом, как при нынешнем президенте и при нынешнем правительстве.

Люди стали массово сводить счеты с жизнью не от того, что она стала трудной - украинцы и не такое переживали - а от того, что они нигде не видят света в конце туннеля, не видят смысла терпеть трудности, ни от кого и нет от чего не ждут изменений к лучшему. Бесперспективность, т.е отсутствие всяких надежд на лучшее, всегда является главной причиной возросшего числа самоубийств в любом обществе.

Украинцы разочаровались в нынешнем президенте, который обманул ожидания людей и нанес обществу глубокую психологическую травму, учитывая что после майдана люди справедливо ожидали от Порошенко совсем другого поведения. Но не сложилось - Петр Алексеевич оказался мелким политиком с извращенной нравственностью и войдет в историю Украины как герой романа А. Онищенко.

Но еще печальнее, что после майдана на политическую арену не вышли новые, не связанные с нынешней коррумпировано элитой, лидеры, которые бы дали украинцам надежду на перемены к лучшему. Напротив, в шорт-листе кандидатов в президенты все те же: Тимошенко, Бойко, Ляшко, Рабинович, Порошенко и т.д., причем антирейтинги у всех колоссальные. Это и понятно - один хуже другого. К этому добавилась еще и разочарование Западом, исчезновение иррациональной веры в то, что Запад нам поможет. Это и есть бесперспективность!

Часть общества от безысходности стала массово покидать страну, часть - искать спасение в таких экзотических кандидатурах , как Вакарчук и Зеленский, а некоторые выбрали самый радикальные способ - начали сводить счеты с жизнью.

Андрей Головачев, политический эксперт

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самоубийство Петр Порошенко Андрей Головачев
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