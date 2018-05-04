Неподъемное бремя: как Украине вернуть $ 27 млрд долгов

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины

4 мая 2018, 09:30

Возвращение огромного госдолга отразится на зарплатах и пенсиях простых украинцев.

Украине нужно будет вернуть 32 миллиардов долларов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что в ближайшие четыре года Украина должна будет выплатить 27 миллиардов долларов долгов. А это значит, что в эти четыре года Украине никак не обойтись без новых валютных вливаний, в том числе без новых кредитов Международного валютного фонда.

Силами собственного государственного бюджета такие выплаты Украине точно не осуществить (к тому же, если эту сумму умножить на нынешний курс гривны по отношению к доллару, или тот курс, который планируют правительство и Национальный банк на конец 2018 году — как минимум, 30 гривен за доллар). Это просто неподъемные суммы для госбюджета. Потому в этот период Украине будут крайне необходимы новые вливания валюты, чтобы, как минимум, перекредитоваться и быть в состоянии обслуживать этот госдолг.

К тому же, следует учесть, что, кроме этих 27 миллиардов долларов государственного долга Украины, есть еще 5 миллиардов долларов долгов государственных предприятий. И, если эти предприятия не смогут самостоятельно обслуживать свой долг, его также придется возвращать из государственного бюджета.

Потому, на самом деле, мы можем говорить о необходимости возвратить в ближайшее время, как минимум, 32 миллиардов долларов. И это при условии, что дальше не будет наращиваться долг...

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Прочувствуют ли украинцы период возвращения огромных долгов и каким образом? Казалось бы, нет прямой связи между обслуживанием государственного долга и зарплатами или размерами пенсий. Однако в действительности - чем больше суммы бюджетных средств выделяются и тратятся на обслуживание госдолга, тем меньшими становятся возможности бюджета Украины, соответственно, государство начинает урезать другие статьи расходов, в том числе социальные. То есть, чем меньше денег в бюджете на социальные статьи, тем меньше размер этих социальных выплат.

В связи с приближением сроков выплаты госдолгов возрастает и угроза дефолта. Ведь если не будет валютных вливаний от МВФ, прекратится и макрофинансовая помощь Евросоюза, и тогда дефолт станет неизбежностью. К слову, ЕС заявил, что будет работать с Украиной только при условии, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ — если не будет денег МВФ, то не будет и денег ЕС.

Кроме того, появление любой информации о прекращении сотрудничества МВФ и Украины будет значить повышение процентных ставок по привлечению денег через облигации внешних госзаймов (евробондов). То есть в случае прекращения сотрудничества МВФ и Украины привлечение капитала на мировом рынке капитала будет нам обходиться еще дороже.

Так что по многим причинам сейчас просто необходим сигнал о продолжении сотрудничества Украины и МВФ. Ведь это будет не только сотрудничество с Фондом, но и деньги Евросоюза, и улучшение кредитного рейтинга Украины.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для "Главреда"

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Евросоюз экономика МВФ дефолт Госдолг Андрей Новак бюджет Украины сокращение социальных выплат
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