От распада Украину сейчас спасает только США

Андрей Головачев

политический эксперт

14 мая 2018, 10:42

Без реформ в стране Запад может посчитать "проект Украина" нежизнеспособным и перестать ее поддерживать.

Журналист Дмитрий Гордон на днях заявил, что Путин был прав, в свое время называя Украину "недогосударством", и добавил от себя , что Украина "может развалиться на несколько кусков". По существу Гордон , конечно, прав, только вместо непонятного термина " недогосударство" уместнее было бы употребить научный термин " анократия", т.е. очень слабая демократия, с неразвитым в политическом отношении обществом, в основе которой лежит сговор элит, в которой плохо работают государственные институты, не соблюдается Конституция и т.п.

Анократия сама по себе крайне неустойчивый политический режим, но если к ней добавляются еще, - как сейчас в Украине, - разжигание межэтнического противостояния, гражданская война, внешняя агрессия, низкий уровень жизни, громадная внешняя задолженность, поддержка властью парамилитарных и националистических формирований , ожесточенная борьба кланов за власть, проведение властью этноцентрической гуманитарной политики и т.д., то такое государство всегда находится в зоне повышенного риска распада.

Повышение угрозы распада в Украине сейчас отмечают многие и она связана с нарастанием элементов анархии в государстве. Так, неделю назад, Л. Кучма , со свойственной ему прямотой, заявил , что "Украина превращается в территорию, в которой не работает Конституция". Справедливости ради надо заменить , что Конституция не работала и во времена президентства самого Леонида Даниловича, который управлял страной жестко авторитарно, в ручном режиме, опираясь не на закон , а на беспредел силовых структур. Просто в его время государство не отдавала никому своего священного монопольного права на насилие. В стране тогда был только один бандит в лице самого государства, которое решительно подавляло любые претензии на это свое право со стороны других банд формирований.

А сладкая парочка БПП+НФ в своей борьбе с политическими конкурентами разделила свое право на насилие с множеством различных парамилитарных образований, к созданию которых сама приложила руку и над которыми, как это часто бывает, потеряла контроль. Формальные правила, даже такие примитивные, какие были во времена того же Кучмы или Януковича, перестали действовать и страна стала погружаться в анархию.

Сейчас Украина удерживается от распада только благодаря фактическому протекторату Запада и в первую очередь США, которые обеспечивают военную и финансовую помощь стране, формируют ее кадровую политику, пресекают разжигание национализма, удерживают враждующие кланы от окончательного сваливания в беспредел и анархию, выступают гарантами проведения выборов в стране и т.д. Однако, Запад будет не в состоянии бесконечно долго удерживать и Россию от агрессии, и Украину в ее полуанархическом состоянии, если положение дел внутри страны не будет улучшаться. В какой то момент Запад может махнуть рукой и посчитать "проект Украина" нежизнеспособным.

Что необходимо сделать , чтобы отодвинуть, а лучше, полностью устранить угрозу распада Украины?

Есть меры первоочередные и есть долгосрочные задачи. Первоочередные задачи понятны и очевидны . Это немедленное и решительное восстановление монополии государства на насилие, иначе ситуация станет критической. Разоружение и роспуск всех незаконных вооруженных формирований, запрет всех партий и общественных организаций , в деятельности которых присутствует ксенофобия. Нынешняя власть это выполнить уже не в состоянии. Поэтому она должна вся уйти и это должно стать первоочередной задачей новой власти, которая сформируется по результатам выборов в следующем году.

Эти ургентные меры не устранят полностью угрозу распада страны , потому что сохранится межэтнический раскол и долговременный фактор стратегической геополитической нестабильности Украины , но эти меры позволят существенно отодвинуть такую угрозу.

О долгосрочных, так сказать фундаментальны задачах, направленных на полное устранение угрозы распада Украины , я напишу в следующий раз.

Андрей Головачев, политический эксперт

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