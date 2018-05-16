Плата за Крымский мост: накажет ли Запад Россию

Владимир Огрызко

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

16 мая 2018, 14:17

Запад не слишком стремится вводить новые санкции против России, хотя мог бы это сделать.

По Крымскому мосту Запад традиционно ограничится "глубокой обеспокоенностью"

Реакция международного сообщества на пафосное и громкое открытие Крымского моста через Керченский пролив не заставила себя долго ждать. И, пока в России были в разгаре торжества по случаю окончания "стройки века", Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Франция выступили с официальными заявлениями, в которых осудили возведение этого моста.

В частности, в Госдепартаменте США отметили, что Крым является частью Украины, а строительства Крымского моста будет служить напоминанием о готовности России продолжать нарушать международное право. В ЕС, в свою очередь, подчеркнули, что, построив этот мост без согласия Украины, Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Однако все это — лишь слова. Думаю, что Запад традиционно ограничится "глубокой обеспокоенностью", пожурит Москву и смирится. То есть дальше "глубокой обеспокоенности" дело вряд ли зайдет. И, помимо тех санкций, которые уже введены американцами и европейцами, вряд ли следует ожидать новых. США и Европа лишь точечно влияют на некоторые лица или структуры в РФ. В целом, я не вижу особой активности Запада в этом плане.

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Хотя, безусловно, за рубежом прозвучали правильные констатации фактов: Крым — украинский, а Крымский мост ничего в этом плане не меняет.

Но не стоит ожидать дополнительного импульса к введению новых санкций против России. К большому сожалению, Запад не слишком стремится их вводить, хотя мог бы это сделать.

В истории со строительством Крымского моста для Украины главным будет юридический момент. Украинская сторона должна собрать все факты нарушения международных конвенций, которые регулируют вопросы морского права и подавать иски против России в международные суды.

Это — наиболее действенный способ чего-то добиться. Потому что переговоры, в частности, в "нормандском формате", как показывает практика, не являются инструментом, способным принести практические результаты. Переговоры в "нормандском формате" — это площадка для обсуждения и призывов, не более. А Путин на все эти призывы реагирует весьма вяло. Поэтому, на мой взгляд, основной элемент — чисто юридический.

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Однако общая с украинской позиция ведущих стран мира по вопросу возведения моста через Керченский пролив, безусловно, имеет политическое значение. Безусловно, это хорошо, что ЕС и США единогласно осудили сам факт этого строительства, которое нарушает все международные морские конвенции.

Можно ли от этих заявлений и общей позиции получить какие-то практические дивиденды? К сожалению, нет. Но мы должны использовать сам факт этой поддержки, чтобы все-таки усилить юридическую позицию Украины в контексте исков против России и требований возмещения ущерба, который был нанесен нашей стране действиями РФ.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, специально для "Главреда"

 

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