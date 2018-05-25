Смотрите, что бывает, когда твои пиарщики - болваны, которые не учили экономику. И выставляют тебя таким же неучем и дураком.

Петр Порошенко съездил в Николаев, где с присущим ему пафосом заявил, что украинская экономика демонстрирует рост: 2,5% в 2017 году, а в первом квартале 2018 года - уже 3,1%.

После чего, президент подчеркнул, что украинцы не должны ехать заграницу, а зарабатывать "достойные деньги" в Украине.

"Принципиальная позиция — украинцы не должны ехать заграницу, а здесь, дома, зарабатывать достойные деньги. И это есть моя политика как президента — решительное поднятия зарплат и пенсий", — заявил Порошенко.

При этом рост экономики до 2,5% в 2017 году стал возможен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благодаря тому, что украинцы ехали за границу работать. В конце прошлого года НБУ переоценил объемы денежных переводов в Украину, и увеличил их на 2 млрд до 9,3 млрд долларов.

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Что и обеспечило рост экономики до 2,5%.

Теперь открываем Макроекономічний та монетарний огляд НБУ за февраль 2018 года и читаем там, что "спостерігалося подальше істотне зростання грошових переказів" (стр 14). Которые и обеспечивают дополнительную динамику экономического роста.

То есть, трёп Порошенко о том, что делаются шаги по увеличению темпов экономического роста, чтобы украинцы могли оставаться работать в Украине - не просто вранье. А еще и лицемерие.

Потому что все происходит совершенно наоборот.

Вся ваша политика направлена на то, чтобы заставить население выезжать за рубеж.

Сначала на заработки. Потом - на всегда.

Александр Дубинский, журналист