До всех наконец дошло, о чем постоянно повторял Трамп

Итак, торговая война все таки началась. Германия приняла вызов и настояла, чтобы в ответ на пошлины на сталь и алюминий, которые ввел Дональд Трамп, ЕС с 1 июля ввел ответные пошлины на такую же сумму - 2.8 млрд евро.

Облагаться пошлиной будут традиционные экспортные товары США: апельсиновый сок, арахисовое масло), виски и табачные изделия, косметику, одежду, продукцию металлургической промышленности, катера, яхты и т.д. Пошлина на них будет достигать 25 процентов.