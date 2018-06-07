Антикоррупционный суд получился деформированным и уродливым

Верховная Рада решилась на создание Антикоррупционного суда. Власть сделала все, чтобы принятая модель Антикоррупционного суда была безопасной для высшего эшелона коррупционеров. Поэтому АКС получился деформированным и уродливым.

Понятно, что при нынешней власти Антикоррупционный суд не будет работать на Украину. Но Антикоррупционный суд уже есть, и он обязательно станет "пятым элементом" будущей эффективной цепочки борьбы с элитной коррупцией в Украине.

После смены власти в Украины в марте 2019 года все нынешние вялые антикоррупционные органы - НАБУ, САП, ДБР, НАЗК, освободившись от политического и коррупционного давления, вдруг вспомнят о своем предназначении и начнут действовать. И тут выяснится, что первый контингент осужденных элитных коррупционеров из окружения последних двух бывших президентов некуда садить. Украинские тюрьмы, пропитанные той же коррупцией, просто не готовы к приятию вип-осужденных коррупционеров, привыкших к роскошной жизни во власти и на свободе.

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В свое время с этой проблемой столкнулась Италия, когда проводила многолетнюю широкомасштабную антикоррупционную операцию "Чистые руки". Поэтому уже сейчас Украине надо думать о последнем, заключительном элементе будущего антикоррупционного механизма очистки украинской власти и общества – тюрьмах нового образца или аренде мест заключения в тюрьмах ЕС и США, например, Гуантанамо. Без спецтюрем, для осужденных элитных коррупционеров, вся остальная цепочка потеряет свою эффективность.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"