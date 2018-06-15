Оле-оле-оле! Как в России телевизор победил холодильник

Слава Рабинович

российский финансист и блогер

15 июня 2018, 13:48

Россией управляют экономические, финансовые, политические, юридические и технологические дегенераты и отпетые воры.

Россиянам повысили пенсионный возраст в первый день ЧМ-2018

Россия разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ 2018. Эка заслуга – победить сборную Саудовской Аравии! Но в селах и деревнях по всей России, в малых и не очень малых поселениях, где нет центрального газоснабжения и канализации, из домов вываливаются пьяные мужики и горлопанят: "Оле-оле-оле-олеееее!"…

Они еще не знают, что не доживут до пенсии. Находясь в полностью бессознательном состоянии (не в силу алкогольного опьянения – просто это их обычное состояние по жизни), их телевизор победил их холодильник, причем всерьез и надолго. Ибо повышение ставки НДС и повышение пенсионного возраста не происходят слишком часто на протяжении одной человеческой жизни.

Когда-то мой папа вышел на пенсию в СССР – после 43 лет непрерывной тяжелой работы. Начал он работать в 1945 году, когда еще учился в Ленинградской консерватории, а вышел на пенсию – в 1988-м. В 1991 году, когда обоим моим родителям исполнилось 65 лет, они приехали ко мне в Нью-Йорк (я эмигрировал из СССР тремя годами раньше) и сразу получили там пенсии. Ни дня не работав в США.

Когда СССР рухнул, и в России к середине 90-х немного осела пыль от этого взрыва, мои родители оформили свои российские пенсии, которые им были положены и которые перечислялись прямо на их американский банковский счет. Допустим, это было $ 100 в месяц на каждого, плюс-минус. $ 200 на двоих. Но не ноль.

Теперь мне самому уже 52. С 1996 года я живу и работаю в России, заплатил кучу налогов. Через восемь лет мне была положена пенсия. Если честно, я на нее никогда не рассчитывал. От слова "совсем". Но только с точки зрения какого-либо влияния на мой уровень жизни в моем пенсионном возрасте. Я всю жизнь рассчитывал только на себя и свой собственный "пенсионный план", каким бы он ни был. Но с другой стороны, почему я не должен получать $ 100 или $ 200 в месяц, начиная с 60 лет, в течение этих пяти лет, до достижения "нового" пенсионного возраста? Почему?!

Потому что в течение этих пяти лет я буду "отдавать" эти $ 100 или $ 200 в месяц путинской ОПГ, на мою долю контрибуции для обогащения 500 приближенных к Путину семей – главарей путинской ОПГ? Для обогащения самого Путина, его детей и зятьев? Я буду "отдавать" эти $ 100 или $ 200 в месяц путинской ОПГ для содержания аннексированного ими Крыма и для строительства новых дворцов Кадырова в ОАЭ? Я буду "отдавать" эти $ 100 или $ 200 в месяц путинской ОПГ для войны на Донбассе, для войны в Сирии, для будущих выплат семьям сбитого этой ОПГ "Боинга"?

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Нет, что вы… Как вы могли такое подумать… Вы ничего не понимаете в государственных финансах. Я уже их отдал. И вы отдали.

Дорогие богатые, не очень богатые и даже бедные москвичи, вы когда-нибудь бывали за МКАДом? Дорогие богатые, не очень богатые и даже бедные петербуржцы, вы когда-нибудь бывали за КАДом? "Отъехайте" километров сто от МКАДа или КАДа, соответственно, а лучше – тысячу. Посмотрите там вокруг, что творится. И посмотрите на людей – на тех, кто не просыхает, и на тех, кто хотя бы иногда трезвый. Оцените их профессиональные навыки, которые находятся на уровне профессиональных навыков алжирских беженцев (что это я сделал только что, оскорбил алжирских беженцев?), оцените их т.н. labor mobility, то есть мобильность этой рабочей силы, оцените их возраст.

В их "палестинах" в молодом и зрелом возрасте найти хоть какую-либо работу очень трудно, а уж при достижении 50 лет – и подавно. Многие… да нет, практически все эти люди, в таких местах сидят без работы, побираясь у родственников, срывая оборудование с трансформаторных будок высокого напряжения, чтобы продать краденое на металлолом, собирая еду на помойках или убивая амурских тигров, например, ради продажи их шкур и внутренностей китайцам… И знаете, чего они ждут в таком состоянии? Все, поголовно? Правильно, как бы перебиться с хлеба на воду, до 55 лет для женщин, и для 60 лет для мужчин, чтобы, наконец, начать получать 100 долларов или 100 евро в месяц. А что эти люди будут делать теперь?

А Путин и его ОПГ не боятся, что будет непросто, как при "монетизации льгот" более 10 лет назад, а гораздо, гораздо круче? Возможно, и боятся, но тогда не было Росгвардии и не было разрешено стрелять в демонстрантов, а теперь – есть и можно.

Россией управляют экономические, финансовые, политические, юридические и технологические дегенераты и отпетые воры. Путин и его ОПГ не обанкротят Россию. Путин и его ОПГ уже обанкротили Россию.

Слава Рабинович, российский финансист и блогер

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пенсия ЧМ-2018 Слава Рабинович пенсионный возраст
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