ЧМ-2018: результаты матча Россия - Саудовская Аравия

В матче открытия Чемпионата мира по футболу-2018 сборная России одержала победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Встреча группового раунда (группа А) состоялась на стадионе "Лужники" в Москве.

Открыл счет на 12-й минуте хавбек Юрий Газинский. На 43-й минуте забил Денис Чернышев после голевой передачи Романа Зобнина.

На 71-й минуте Артем Дзюба забил третий гол российской команды. Четвертый мяч на первой компенсированной минуте снова забил Черышев, оформив дубль. Пятый гол на счету Головина, реализовавшего удар со штрафного.

Последний раз команды встречались в рамках товарищеского матча в 1993 году - тогда аравийцы одержали победу со счетом 4:2.

Пользователи соцсетей шутят по поводу матча.

"А еще не покидает ощущение, что оплачено было 4:0", - пишет Wylsacom в Twitter.

"Договорняк! Россия отдаёт саудитам за победу Роснефть!", - Russia_calls

"После такой игры, Путин вообще пенсии отменит. Все и так будут рады!" - пишет Сталингулаг.

В пятницу, 15 июня, в 15.00 в Екатеринбурге сыграют сборные Египта и Уругвая из группы А, в 18.00 в Санкт-Петербурге - команды Марокко и Ирана (группа В), а в 21.00 в Сочи встретятся сборные Португалии и Испании (группа В).

Матчи группового этапа, в которых примут участие 32 команды, пройдут с 14 по 28 июня. С 30 июня по 3 июля состоятся игры 1/8 финала, 6-7 июля - четвертьфиналы, 10 и 11 июля - полуфинальные игры. 14 июля команды сыграют за 3 место, а 15 июля пройдет финальный матч ЧМ 2018.