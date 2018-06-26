Ромы или цыгане: проблема народа не решится сменой названия

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

26 июня 2018, 15:47

Общественного договора с ромами не было, нет и не будет. Они не станут вести себя так, как нам нравится.

"Интересно было бы заглянуть в голову всем тем людям, которые позавчера ещё смотрели фильм "Цыган", слушали цыганские романсы и считали, что ром – это напиток. Главное, что все эти люди – образованные, хотя бы формально", - написали на своей странице в Facebook братья Капрановы. Подобных постов в соцсетях достаточно. Мало кто из читающих задумывается всерьёз, что имеем очередной случай, когда пресловутая политкорректность отвлекает от реальной проблемы. Уводя общественную дискуссию в русло, которое уходит в высохшую реку.

Как всякий цивилизованный человек и сознательный гражданин, я искренне присоединяюсь к общему осуждению трагедии во Львове. Да, погромы и убийства – отвратительны, они должны быть наказаны. Глава МВД Арсен Аваков наверняка прав: без подстрекательства извне тут явно не обошлось. Четыре последних года за большинством случаев насилия не только в Украине, но и мире стоят или Российская Федерация, или ИГИЛ, или они действуют в интересах друг друга, даже если сами того не хотят. Украинский народ, даже когда Украина территориально находилась в составе разных империй и государств, зачастую был примером толерантности к представителям других этнических групп.

Тут могут прозвучать возражения. А гайдамаки, вырезавшие польские, а заодно и еврейские поселения на Правобережной Украине два с половиной века назад? А украинские повстанцы, которые громили польские колонии на Волыни в 1943-1944 годах? Но аналогичные претензии украинцы – преследование по этническому принципу - могут предъявить всем колонизаторам нашей территории за много веков. Да и не только украинцы. Хвалёная и образцовая американская демократия началась с карательных операций против коренного населения континента – индейских племён. Французы и англичане жёстко "зачищали" свои колонии в Африке и Индии. В ответ обычно "прилетало", счёт по потерям стороны пытались уравнять, и в какой-то момент забывали, с чего всё началось.

Читайте также: Шо, опять? Почему русский след в деле ромов маловероятен

Эти исторические факты не красят ничьё прошлое. Однако со второй половины ХХ века всему подобному свинству понемногу наступал конец. Причина - цивилизация устала от двух мировых войн за сорок лет. Двадцатый век передал двадцать первому эстафету жизни не по часам, а по секундомеру. Только проблема хоть цыган, хоть ромов остаётся не решённой вот уже много веков.

Дело здесь не в борьбе за некое корректное название огромной, отнюдь не компактно расселенной по миру этнической группы. Её представители есть везде. Они охотно, даже агрессивно вторгаются в наше с вами комфортное пространство, при этом оставаясь максимально закрытым для нас с вами, посторонних.

Наверняка многие слышали фразеологизм: "Это не дом, а цыганский табор". Что означает доминирование на некоей территории хаоса, который невозможно контролировать. Между тем жизнь ромских общин прекрасно контролируется ими самими изнутри. Ни один светский или религиозный закон к цыганам не применим. Зато сами ромы легко распространяют на окружающих действие собственных неписаных законов. Отсюда – тот дискомфорт, который описывают обитатели социальных сетей, пытающиеся как-то мягко оправдать если не людей, бивших ромов ножами, то хотя бы обстоятельства, подтолкнувшие к этому.

Возьмём хотя бы Советский Союз. Даже в стране, находящейся под тотальным контролем тайной полиции, проблема социализации ромских общин решена не была. Тут сошлись два фактора: не могли и не хотели. Если немецкие нацисты сделали жизнь цыган на подконтрольных себе территориях реально опасной, большевики вообще не включали её в государственную политику.

Читайте также: Мигрантов в Украине нет только по причине ее бедности

На контрасте, антисемитизм в СССР с 1946 года имел место не только де-факто, но и де-юре. Украинцев, представителей кавказских или балтийских народов третировали по схожей схеме, но только если имелись основания записать их в "буржуазные националисты". А на ромов, которые воспринимались профессиональными попрошайками и не менее профессиональными жуликами, не обращала внимания даже советская милиция. Разве что в культурном сегменте был театр "Ромэн", по центральному телевидению регулярно и всякий раз с успехом крутили два сезона сериала "Цыган", а танец "цыганочка с выходом" входил в обязательную программу культурного мероприятия, формального и неформального.

Союз распался. Нации получили право на самоопределение. Независимых государств на карте мира стало больше. Ромы при этом не делись никуда, сохранив в наших глазах и в нашем понимании свой привычный, незыблемый статус парий. То есть, неприкасаемых. Тех, кого противно касаться. Но сегодня слово "неприкасаемый" приобрело и противоположное значение: безнаказанный. Неопределённость и, как следствие, закрытость ромских общин везде привела к устойчивому стереотипу – где ромы, там и криминал. Вот почему защитники погромов оправдывают погромщиков: видят в атаках на ромов борьбу с криминалом, которую полиция не ведёт.

Наша страна, кстати, такие стереотипы не плодит. Потратьте время, поищите американские и европейские, особенно французские криминальные драмы и обычные средненькие боевики. Искать в сюжетах цыган, торгующих наркотиками, долго не придётся. Но и публичное поведение ромов разрушению мифов не способствует.

Однако общественного договора с ними не было, нет и не будет. Ромы не станут вести себя так, как нам нравится. А государственные институты не собираются подстраиваться ни под ромов, ни под цыган. Так же как ромы не уберутся с наших глаз долой в одночасье, если им выбрать точку на карте и сказать: вот тут ваше государство, живите и радуйтесь. Но не исчезнут они, если кто-то кого-то натравит с ножами на цыганский табор. Потому осталось понять, как обезопасить друг друга. И только потом искать точки соприкосновения.    

Андрей Кокотюха, писатель, журналист для "Главреда"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Львов цыгане ромы Андрей Кококтюха
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять