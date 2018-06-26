Ромы или цыгане: проблема народа не решится сменой названия

"Интересно было бы заглянуть в голову всем тем людям, которые позавчера ещё смотрели фильм "Цыган", слушали цыганские романсы и считали, что ром – это напиток. Главное, что все эти люди – образованные, хотя бы формально", - написали на своей странице в Facebook братья Капрановы. Подобных постов в соцсетях достаточно. Мало кто из читающих задумывается всерьёз, что имеем очередной случай, когда пресловутая политкорректность отвлекает от реальной проблемы. Уводя общественную дискуссию в русло, которое уходит в высохшую реку.

Как всякий цивилизованный человек и сознательный гражданин, я искренне присоединяюсь к общему осуждению трагедии во Львове. Да, погромы и убийства – отвратительны, они должны быть наказаны. Глава МВД Арсен Аваков наверняка прав: без подстрекательства извне тут явно не обошлось. Четыре последних года за большинством случаев насилия не только в Украине, но и мире стоят или Российская Федерация, или ИГИЛ, или они действуют в интересах друг друга, даже если сами того не хотят. Украинский народ, даже когда Украина территориально находилась в составе разных империй и государств, зачастую был примером толерантности к представителям других этнических групп.

Тут могут прозвучать возражения. А гайдамаки, вырезавшие польские, а заодно и еврейские поселения на Правобережной Украине два с половиной века назад? А украинские повстанцы, которые громили польские колонии на Волыни в 1943-1944 годах? Но аналогичные претензии украинцы – преследование по этническому принципу - могут предъявить всем колонизаторам нашей территории за много веков. Да и не только украинцы. Хвалёная и образцовая американская демократия началась с карательных операций против коренного населения континента – индейских племён. Французы и англичане жёстко "зачищали" свои колонии в Африке и Индии. В ответ обычно "прилетало", счёт по потерям стороны пытались уравнять, и в какой-то момент забывали, с чего всё началось.

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Эти исторические факты не красят ничьё прошлое. Однако со второй половины ХХ века всему подобному свинству понемногу наступал конец. Причина - цивилизация устала от двух мировых войн за сорок лет. Двадцатый век передал двадцать первому эстафету жизни не по часам, а по секундомеру. Только проблема хоть цыган, хоть ромов остаётся не решённой вот уже много веков.

Дело здесь не в борьбе за некое корректное название огромной, отнюдь не компактно расселенной по миру этнической группы. Её представители есть везде. Они охотно, даже агрессивно вторгаются в наше с вами комфортное пространство, при этом оставаясь максимально закрытым для нас с вами, посторонних.

Наверняка многие слышали фразеологизм: "Это не дом, а цыганский табор". Что означает доминирование на некоей территории хаоса, который невозможно контролировать. Между тем жизнь ромских общин прекрасно контролируется ими самими изнутри. Ни один светский или религиозный закон к цыганам не применим. Зато сами ромы легко распространяют на окружающих действие собственных неписаных законов. Отсюда – тот дискомфорт, который описывают обитатели социальных сетей, пытающиеся как-то мягко оправдать если не людей, бивших ромов ножами, то хотя бы обстоятельства, подтолкнувшие к этому.

Возьмём хотя бы Советский Союз. Даже в стране, находящейся под тотальным контролем тайной полиции, проблема социализации ромских общин решена не была. Тут сошлись два фактора: не могли и не хотели. Если немецкие нацисты сделали жизнь цыган на подконтрольных себе территориях реально опасной, большевики вообще не включали её в государственную политику.

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На контрасте, антисемитизм в СССР с 1946 года имел место не только де-факто, но и де-юре. Украинцев, представителей кавказских или балтийских народов третировали по схожей схеме, но только если имелись основания записать их в "буржуазные националисты". А на ромов, которые воспринимались профессиональными попрошайками и не менее профессиональными жуликами, не обращала внимания даже советская милиция. Разве что в культурном сегменте был театр "Ромэн", по центральному телевидению регулярно и всякий раз с успехом крутили два сезона сериала "Цыган", а танец "цыганочка с выходом" входил в обязательную программу культурного мероприятия, формального и неформального.

Союз распался. Нации получили право на самоопределение. Независимых государств на карте мира стало больше. Ромы при этом не делись никуда, сохранив в наших глазах и в нашем понимании свой привычный, незыблемый статус парий. То есть, неприкасаемых. Тех, кого противно касаться. Но сегодня слово "неприкасаемый" приобрело и противоположное значение: безнаказанный. Неопределённость и, как следствие, закрытость ромских общин везде привела к устойчивому стереотипу – где ромы, там и криминал. Вот почему защитники погромов оправдывают погромщиков: видят в атаках на ромов борьбу с криминалом, которую полиция не ведёт.

Наша страна, кстати, такие стереотипы не плодит. Потратьте время, поищите американские и европейские, особенно французские криминальные драмы и обычные средненькие боевики. Искать в сюжетах цыган, торгующих наркотиками, долго не придётся. Но и публичное поведение ромов разрушению мифов не способствует.

Однако общественного договора с ними не было, нет и не будет. Ромы не станут вести себя так, как нам нравится. А государственные институты не собираются подстраиваться ни под ромов, ни под цыган. Так же как ромы не уберутся с наших глаз долой в одночасье, если им выбрать точку на карте и сказать: вот тут ваше государство, живите и радуйтесь. Но не исчезнут они, если кто-то кого-то натравит с ножами на цыганский табор. Потому осталось понять, как обезопасить друг друга. И только потом искать точки соприкосновения.

Андрей Кокотюха, писатель, журналист для "Главреда"