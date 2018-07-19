Мир завоевывают торговцы простотой. И Украина не исключение

Павел Казарин

крымский журналист

19 июля 2018, 11:36

Хуже, чем далекий от народа политик может быть только политик, ничем от обывателя не отличающийся.

Трамп - один из торговцев простотой

В любом обществе найдутся те, кто живет по правилу "своя рубашка ближе к телу". Когда в приоритетах – эгоизм и эмоции. Такими людьми несложно манипулировать – потому что они легко верят в несбыточные обещания.

Они могут обменивать сиюминутное на стратегическое. Ситуативное на концептуальное. Не готовы рассуждать о коллективном интересе и не придают значения тому, что находится вне их личной среды обитания.

И в том же обществе найдутся те, кто выработал в себе условные рефлексы. Те, кто понимают, что лечение подчас требует непопулярных решений. Что надо уметь жить по средствам. Что вслед за любым застольем наступает похмелье.

Главное отличие между лагерями – в умении видеть последствия у любого шага. По большому счету, именно это качество отличает ребенка от взрослого. И жизнь не устает доказывать, что некоторые общества бывают инфантильными.

В этом разделении нет ничего унизительного. Требовать от всех одинаковой проницательности и дальновидности было бы нелепо и наивно. А потому в любой стране элиты – политические, общественные и интеллектуальные – выполняют роль предохранителя. Если для нашего "безусловного" естественно отдергивать руку от укола, то задача "рацио" – признавать необходимость вкалывать шприц в социальную вену.

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Мы часто говорим, что политики в любой стране плюс-минус релевантны обществу. Что запрос рождает предложение. Это так, но при этом зазор между обывателем и распорядителем коллективного ресурса все равно должен сохраняться. Если он исчезает – получается хаос.

Просто потому, что наш мир устроен сложно. Любая сфера государственного управления требует знаний. А кухарка – при всей нашей бытовой к ней симпатии – государством управлять не в состоянии.

Хороший политик – это не тот, кто собирает площади. Не тот, кто зажигательно произносит речи. И не тот, кто умудряется попадать с избирателем в резонанс. Хороший политик – это тот, кто понимает, что его задача среди прочего – выступать в роли предохранителя от глупости.

Самый простой сценарий политической карьеры – слиться с обывателем до степени полной неразличимости. Проедать сегодня ресурс завтрашнего дня. Самый сложный – суметь продать повестку необходимого и сложного тем, кто хочет простого.

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Мы обречены жить в пространстве противоречия. С одной стороны, наш мир обладает "тенденцией к усложнению". Любое новое явление по внутренней структуре становится сложнее и комплекснее предшествующего. Чтобы соответствовать новым вызовам, нужно выдерживать образовательный и интеллектуальный ценз.

А с другой – мы все живем в мире, где массовый запрос сосредоточен вокруг простых рецептов. Где умение "говорить с избирателем на одном языке" считается достаточным критерием для голосования. Где обыватель хочет одномоментного, понятного и несложного.

И в этом Украина не одинока. Милош Земан и Ярослав Качинский. Алексис Ципрас и Николас Мадуро. "Брекзит" и Дональд Трамп. Мы живем в мире, в котором обыватель, устав от усложняющейся реальности, начинает голосовать за торговцев простотой. И каждая из стран, в которой побеждает эта тенденция, попросту начинает проедать накопленный ранее ресурс.

Но в том и штука, что это не работает. Мир устроен сложно. Именно об этом писали Эрнандо де Сото и Эрик Берн. Мартин ван Кревельд и Бенедикт Андерсон. Брайан Грин и Дик Свааб.

Эксперименты с кухарками в политике отличаются лишь ценой, которую придется за это заплатить. Кто-то рассчитается деньгами. Кто-то – временем. А кто-то –утраченным историческим шансом.

Только и всего.

Павел Казарин, журналист, для Крым.Реалии

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выборы политика Павел Казарин
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