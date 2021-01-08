Чем протесты в Америке отличаются от украинского Майдана

В США сторонники Трампа захватили здание Конгресса / GettyImages

Как это бы выглядело, если Трамп действовал бы по канонам "цветной революции"?

Во-первых, Конгресс был бы захвачен и никто не просил бы оттуда расходиться. Наоборот, был бы создан палаточный городок вокруг, построены баррикады, а по периметру была бы выставлена вооруженная охрана. Гибель отдельных активистов ничего бы не поменяла (да и в реальной вчерашней ситуации выстрелы в Эшли Бэббит сторонников Трампа не остановили – уже после этого они захватили зал Сената). Убитые превратились бы в мучеников и их огромные портреты вывесили бы на фасаде Капитолия.

Во-вторых, тоже самое произошло бы в крупнейших городах – сторонники Трампа, там, где хватило бы у них сил, захватили бы местные Капитолии.

В-третьих, был бы создан единый штаб, который бы от имени американского народа выдвинул бы требования (так же как и Майдан выдвигал требования от имени всего украинского народа) о назначении повторного голосования в виду массовых фальсификаций на выборах президента. И до выполнения этого требования продолжались бы акции протеста.

Читайте такжеБайдену придется вести противостояние двух АмерикНепонятно чем бы все закончилось (скорее всего, ничем хорошим), но тогда бы это действительно выглядело, по сути, как "цветная революция" с американской спецификой из-за большого числа легальных стволов на руках.

А то, что происходило вчера в Вашингтоне показывало, что никакого плана по организации "Майдана" не было. Пришли и ушли (причем к уходу призвал Трамп). И вообще непонятно был ли какой-то план. Больше было похоже на кураж или на провокацию с целью политически обнулить Трампа, а вместе с ним и весь консервативный лагерь.

Другой вопрос, что со стороны, если не всматриваться в нюансы, все выглядит действительно вполне однозначно: американская элита подавила восстание трампистов под одобрение большинства СМИ и мировых лидеров. Силовики открывали огонь на поражение. И пока ничего не указывает, что кто-то за убийства активистов понесет ответственность.

В этом смысле неизвестный пока охранник Конгресса, расстрелявший в упор ветерана армии США Эшли Бэббит задал глобальный тренд.

Отныне единственным сдерживающим фактором для подавления различных "майданов" и прочих беспорядков для властей будет лояльность/эффективность силовиков и соратников, способность выстоять против внешнего давления (если таковое будет), а также сила и организованность сопротивления оппозиции.

Читайте такжеБессмысленный штурм Капитолия: чем закончится буря в СШАТочнее тренд даже не задан, а укреплен. После украинского Майдана уже мало кто идет на уступки и переговоры с протестующими. Но одно дело, когда Лукашенко подавляет "майданы", и совсем другое, когда США.

Сила воздействия на умы не сопоставима.

И вот уже президент Грузии Саломе Зурабишвили, которой время от времени угрожает майданами Саакашвили, заявляет: "США являются для нас образцом для подражания. Несмотря на вчерашние тревожные сцены, американские институты смогли доказать свою силу и стойкость в условиях насилия".