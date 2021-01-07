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Нужен ли Украине жесткий локдаун с 8 января

Владимир Курпита

врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья 

7 января 2021, 06:54

Опыт Европы и США свидетельствует о том, что после праздников происходит существенный рост количества больных Covid-19.

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Несмотря на тенденцию к уменьшению заболеваемости Covid-19, локдаун с 8 января в Украине нужен / УНИАН

Прогнозы о том, как будет складываться дальше эпидемическая ситуация в Украине, и есть ли целесообразность во введении локдауна с 8 января и до конца месяца, делать сложно. Ведь у нас нет полноценной статистики по заболеваемости коронавирусом в стране, а точность и достоверность данных, которые предоставляет Министерство здравоохранения Украины, вызывают огромные сомнения.

Опыт США и Европы свидетельствует о том, что после праздников происходит рост количества больных. В Соединенных Штатах и Канаде после Дня благодарения, который традиционно празднуется в последнее воскресенье ноября, возросло количество случаев заболевания Covid-19. Это объясняется тем, что в этот период резко увеличилось количество семейных контактов, во время которых и произошла передача вируса.

На основании этого факта Европейский центр профилактики и контроля заболеваемости прогнозировал, что в Европе количество больных существенно увеличится после рождественских праздников, которые европейцы традиционно отмечают семьями, много общаются и контактируют. Именно из-за этого большинство правительств европейских стран решили ввести жесткие ограничения на Рождество и Новый год.

И пока что существенного роста количества больных коронавирусом в Европе не наблюдается, кроме отдельных стран. Это вполне может быть следствием того, что на праздники был введен жесткий карантин.

Читайте такжеУкраина обречена на постоянные локдауныЧто произойдет с заболеваемостью в Украине, сейчас однозначно сказать сложно. Пока у нас наблюдается тенденция к уменьшению заболеваемости. Кроме города Киева, где стабильно сохраняются высокие показатели, например, за 5 января за сутки выявлен 931 случай.

С одной стороны, эта тенденция связана с уменьшением количества тестирований, а с другой – есть определенные доказательства, что не все так плохо, поскольку у нас уменьшается и количество госпитализированных лиц, то есть ежедневных госпитализаций.

При таких условиях, с моей точки зрения, было бы правильным, чтобы правительство ввело локдаун с 8 января, как и планировалось, а дальше, в течение 8-10 января, оценило ситуацию и действовало соответственно. Ведь как раз пройдет семь дней от новогодних праздников, на которые украинцы активно встречались и контактировали: если не будет тенденции к росту заболеваемости, и не будет расти количество госпитализаций, то на заседании правительства 13 или 15 января можно будет принять решение о смягчении ограничительных мер. Это стало бы приятным шагом, а такие правительство популистов любит осуществлять.

Впрочем, на данный момент я боюсь делать какие-либо прогнозы, потому что они базируются, скорее, на предположениях, а не на моделях и фактах.

Владимир Курпита, врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья, специально для Главреда

эпидемиолог Владимир Курпита коронавирус в Украине COVID-19 карантин в Украине локдаун
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