Хитрая игра спецслужб России: кто станет жертвой "пленок Деркача"

Експерт пояснив, проти кого спрямовані "плівки Деркача", та чому Порошенку не загрожує відповідальність / УНІАН

Перша версія, яка спадає на думку після оприлюднення "плівок Деркача", полягає в тому, що це спецслужби країн Східної Європи вирішили взяти активну участь у грі навколо наступних президентських виборів у Сполучених Штатах Америки і вплинути на їх результат.

Адже інформація, яку оприлюднив Андрій Деркач, напряму не битиме по Петру Порошенку. Не битиме, тому що все те, що ми почули на цьому записі, і так було відомо українському суспільству. А, відтак, йому не загрожуватимуть ані переслідування, ані жоден корупційний або міжнародний скандал.

До того ж, найголовніше – це те, що у нинішньої влади вже є домовленості з Петром Порошенком. Ми могли бачити, що фракція Європейська солідарність за потреби голосує разом із Слугою народу, причому по вкрай важливих для влади законопроектах, наприклад, щодо закону про землю. Після цього голосування почалося гальмування будь-яких процесів проти Петра Порошенка та його оточення.

Очевидно, що голоси Європейської солідарності й досі потрібні партії влади. А тому всередині країни, швидше за все, ця історія нічим не закінчиться. Навіть якщо будуть спроби створити тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді, про що зараз говорять деякі депутати від Слуги народу. Досвід усіх комісій, що були у ВРУ, показує, що жодна з них не завершилася покаранням людей, діяння яких розслідувалися.

Читайте такжеГосизмена Порошенко 2.0: чем грозят пятому президенту пленки ДеркачаНатомість "плівки Деркача" можуть вплинути на передвиборчу кампанію у Сполучених Штатах. Це – козир, який може бути використаний командою чинного президента США Дональда Трампа у боротьбі з його опонентом від демократів Джозефом Байденом. Власне, всі закиди з боку команди Трампа на адресу Байдена, які лунали раніше, тепер отримали ще один вагомий доказ.

Андрій Деркач належить до еліти спецслужб України. Не лише через те, що починав він з дрібної посади оперативника в СБУ, але й через те, що його батько належав до структури КДБ СРСР, а в подальшому очолив СБУ. Із часів КДБ зв’язки між СБУ і спецслужбами Росії були досить вагомими, імовірно, такими вони лишаються й зараз. Тому зовсім не факт, що оприлюднення цих плівок є грою українських, а не російських спецслужб.

Водночас зовсім не факт, що російські спецслужби таким чином грають саме на боці Трампа, як би дивно це не звучало. Хоча це справді перше, що спадає на думку: російська спецслужба вирішила допомогти Трампу перемогти.

Зараз Росія тільки увійшла в гру, тому що тепер ця інформація може і розкручуватися далі (адже поки що вона не офіційна; голоси подібні, а не точно Порошенка й Байдена), і бути спростована, тобто російські спецслужби можуть дати задній хід. Очевидно, що з боку Росії буде посилюватися вплив на кандидатів і зв’язки з ними.

У будь-якому випадку, тепер американський істеблішмент буде змушений взяти до уваги чинник спецслужб Східної Європи – української і російської. Не залежно від того, на чиєму саме боці ці спецслужби працюють, це вже буде їхнім посиленням. Якщо українська спецслужба не є суб’єктом цієї спецоперації (а цілком очевидно, що це – саме спецоперація: інформація була записана раніше, а оприлюднена саме на початку передвиборної кампанії в США), може йтися про посилення саме російських спецслужб і впливу Росії.

Читайте такжеПочему даже "пленки Деркача" не приведут к посадке ПорошенкоЩе раз підкреслюю: необов’язково гра йде на боці на боці Трампа, тому що, якщо будуть укладені домовленості з іншою командою – командою Байдена, цій історії дадуть задній хід. Зрештою, її можуть просто "злити", поставивши хрест на людині, яка оприлюднила цю інформацію, тобто на Андрієві Деркачеві. Зате спецслужби Росії у підсумку посилять свій вплив.

У будь-якому випадку, ця історія є свідченням сили спецслужб на наших теренах. Тому, на жаль, виникає питання і про підконтрольність українського політикуму впливам спецслужб.

Наслідки появи "плівок Деркача" для України можуть бути дуже негативні. Адже, як показує досвід навіть мінімальних впливів українських структур на американські вибори, це потім стає приводом для критики України і псує наші стосунки зі Штатами. А зараз, виходить, відбувається безпосереднє втручання в перебіг американських виборів, що по Україні може вдарити бумерангом. Америка – потужна держава, яка не любить, коли хтось втручається в її вибори або її політику. А Україна виходить на порядок денний США не своїми товарами чи інтелектом, а витоком таємної інформації. Таким чином держава точно не створює позитивний імідж. Адже країна, де можуть записуватися таємні розмови, де суттєву роль відіграють спецслужби, що намагаються впливати на США, не користуватиметься успіхом в Америці.

Тому, боюся, для України "плівки Деркача" (як би ця інформація не використовувалася під час американської виборчої кампанії) не принесуть нічого хорошого і точно не створять позитивний імідж нашій державі.

Олександр Доній, політичний аналітик, голова Центру дослідження політичних цінностей, колишній народний депутат України, спеціально для Главреду