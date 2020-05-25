Инфицирован властью: почему Зеленский собрался на второй срок

Политтехнолог рассказал, какие три победы помогли бы Зеленскому переизбраться на второй президентский срок / УНИАН

Буквально неделю назад замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов намекнул на то, что Владимир Зеленский может баллотироваться на второй президентский срок. Теперь же во время итоговой пресс-конференции, посвященной первому году президентства, об этом намекнул и сам Зеленский, несмотря на то, что ранее не раз уверял, что идет на этот пост на один срок.

Почему так, и что заставило Владимира Александровича передумать? За 30 лет в Украине было выстроено "теневое государство" – большая серьезная машина, которая обеспечивает лишь небольшую группу выгодополучателей, т.е. правящего клана, олигархов, финансово-промышленных групп – всех тех, кто претендует быть владельцами и эксплуататорами национальных активов страны.

Украина – страна богатая, однако при такой архитектуре власти бо́льшая часть населения этой богатой страны далеко не богато. Сам Зеленский в свое время задавался вопросом: "Как так, почему в самой бедной стране Европы самый богатый президент". Ответ прост: такова система.

И любому здравомыслящему человеку, даже прилетевшему к нам с Марса, было бы понятно, что такую систему нужно демонтировать. Но сделать это может только человек, который не является элементом этой системы, не живет по ее процедурам и правилам.

Потому на Зеленского возлагались такие большие надежды. Во-первых, он – вне системы. А, во-вторых, он обнадеживал, потому что даже говорил, что на Банковой сидеть не будет. Как ни странно, это – важный символический элемент системы. Однако, несмотря на эти заявления, сидит он на той же Банковой, в том же кабинете, что и Порошенко, и все до него. Постепенно Зеленский начинает действовать и говорить так же, как все бывшие президенты.

Так происходит потому, что система затягивает человека во власть, и власти ему всегда кажется мало. В бочке соленых огурцов оставаться свежим огурцом можно очень недолго – скоро и свежий огурец становится соленым. Так что Зеленский медленно, но уверенно втягивается.

Когда на пресс-конференции Владимиру Александровичу задали вопрос о том, пойдет ли он на второй президентский срок, он привел свежую социологию, отметив, что, раз его поддерживают люди, значит, он идет верным путем.

Однако в социологии нужно смотреть и на те цифры, которые пока что Зеленскому не понятны. Речь идет о том, что год назад, когда на выборах Зеленского поддержал примерно такой же процент украинце, что и сейчас готов отдать за него свой голос, подавляющее большинство людей считало, что Украина идет в правильном направлении. Сегодня же половина населения считает, что мы движемся не туда, куда нужно, хотя все еще большинство людей доверяет Зеленскому и надеется на него.

То есть Зеленского должно интересовать не доверие к нему и не надежды на него, а реальные изменения в стране, которые одобряются украинцами. А пока что таковых нет.

Возможно, намеки о намерениях баллотироваться на второй срок спустя всего год президентства не является фальстартом, однако они определенно являются плохим сигналом для самого Зеленского. Если уж человек шел к власти, чтобы осуществить быстрые изменения, то профессиональный хороший политик запустил бы их за год. Пусть мы сделаем скидку, что Зеленский будет учиться, и у него есть пять лет.

Однако, если Зеленский спустя всего год пребывания у власти говорит, что уже подумывает о втором сроке, это значит, что всё, власть его уже инфицировала. А это неправильно со всех точек зрения.

Если уж он обещал идти в президенты на один срок, он должен был ответить сегодня журналистам: "Ребята, я пришел на один срок и за этот период сделаю все необходимое, как и обещал". Но когда через год он уже говорит: "Может быть, будет и второй срок, если народ выразит доверие", то это – типичная схема, по которой действовал и Порошенко, и Путин, и все политики, для которых есть настоящая власть – "теневая", ради чего они, собственно, и идут в президенты, а есть и игры с народом в обещания и в выборы.

Какую "программу минимум" должен выполнить Зеленский за годы своего президентства, чтобы иметь шанс быть избранным на должность президента повторно? Есть три основные задачи.

Первая – победа в войне. В этой сфере у Зеленского всё так же плохо, как было и у Порошенко. Нынешняя власть демонстрирует, что никакой победы она не способна обеспечить – она может обеспечить только мир. Но мир с агрессором, которого ты не победил, может быть достигнут путем капитуляции.

Власти эта победа очень нужна. Тот президент, тот главнокомандующий, который бы обеспечил такую победу, вошел бы в историю украинского государства.

Вторая – экономическое чудо и экономический рост. Без демонтажа той архитектуры власти, которую сейчас возглавляет Зеленский и в которой он постепенно приживается, экономическое чудо невозможно. Формула "бедный народ в очень богатой стране" будет сохраняться.

Вспомните историю всех экономических рывков довольно бедных стран – Южной Кореи, Японии и Сингапура. Ровно то же требуется и Украине. Однако наша страна значительно богаче по своей сути, нежели названные выше, и имеет больше шансов совершить такой рывок.

Третья – победа над коррупцией, несправедливостью и беззаконием. Тут имеется в виду и расследование резонансных дел, и установление заказчиков убийств Шеремета и Гандзюк, и посадка топ-коррупционеров, в том числе, возможно, и бывших президентов.

Эту задачу тоже не выполнить без демонтажа старой архитектуры власти. Эта система, которую сейчас возглавляет Зеленский, просто не позволит ему всего этого сделать. Поэтому начать нужно с демонтажа старой системы, тогда все три эти победы станут возможны.

Честно говоря, меня бы удовлетворило, если бы Зеленский стал последним президентом этой страны, сделав Украину парламентской республикой с крепкой парламентской и исполнительной властью, которую бы возглавлял либо президент, либо премьер, и где бы было очень развито самоуправление. Парламентская республика – это более успешная для нас модель и ментально подходящая украинскому социуму.

В этом случае Зеленский сказал бы, что не пойдет на второй срок, потому что это – последний срок президентства в привычном для нас формате, и в дальнейшем все будет иначе. Однако думаю, что мы от Зеленского такого нем услышим, потому что система не позволит ему этого сказать и что-либо изменить в ее архитектуре.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком, специально для Главреда