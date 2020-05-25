Инфицирован властью: почему Зеленский собрался на второй срок

Система затягивает человека во власть, и власти ему всегда кажется мало. Сложно долго оставаться свежим огурцом в бочке соленых, вот и Зеленский медленно, но уверенно втягивается.
Буквально неделю назад замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов намекнул на то, что Владимир Зеленский может баллотироваться на второй президентский срок. Теперь же во время итоговой пресс-конференции, посвященной первому году президентства, об этом намекнул и сам Зеленский, несмотря на то, что ранее не раз уверял, что идет на этот пост на один срок.
Почему так, и что заставило Владимира Александровича передумать? За 30 лет в Украине было выстроено "теневое государство" – большая серьезная машина, которая обеспечивает лишь небольшую группу выгодополучателей, т.е. правящего клана, олигархов, финансово-промышленных групп – всех тех, кто претендует быть владельцами и эксплуататорами национальных активов страны.
Украина – страна богатая, однако при такой архитектуре власти бо́льшая часть населения этой богатой страны далеко не богато. Сам Зеленский в свое время задавался вопросом: "Как так, почему в самой бедной стране Европы самый богатый президент". Ответ прост: такова система.
И любому здравомыслящему человеку, даже прилетевшему к нам с Марса, было бы понятно, что такую систему нужно демонтировать. Но сделать это может только человек, который не является элементом этой системы, не живет по ее процедурам и правилам.
Потому на Зеленского возлагались такие большие надежды. Во-первых, он – вне системы. А, во-вторых, он обнадеживал, потому что даже говорил, что на Банковой сидеть не будет. Как ни странно, это – важный символический элемент системы. Однако, несмотря на эти заявления, сидит он на той же Банковой, в том же кабинете, что и Порошенко, и все до него. Постепенно Зеленский начинает действовать и говорить так же, как все бывшие президенты.
Так происходит потому, что система затягивает человека во власть, и власти ему всегда кажется мало. В бочке соленых огурцов оставаться свежим огурцом можно очень недолго – скоро и свежий огурец становится соленым. Так что Зеленский медленно, но уверенно втягивается.
Когда на пресс-конференции Владимиру Александровичу задали вопрос о том, пойдет ли он на второй президентский срок, он привел свежую социологию, отметив, что, раз его поддерживают люди, значит, он идет верным путем.
Однако в социологии нужно смотреть и на те цифры, которые пока что Зеленскому не понятны. Речь идет о том, что год назад, когда на выборах Зеленского поддержал примерно такой же процент украинце, что и сейчас готов отдать за него свой голос, подавляющее большинство людей считало, что Украина идет в правильном направлении. Сегодня же половина населения считает, что мы движемся не туда, куда нужно, хотя все еще большинство людей доверяет Зеленскому и надеется на него.
То есть Зеленского должно интересовать не доверие к нему и не надежды на него, а реальные изменения в стране, которые одобряются украинцами. А пока что таковых нет.
Возможно, намеки о намерениях баллотироваться на второй срок спустя всего год президентства не является фальстартом, однако они определенно являются плохим сигналом для самого Зеленского. Если уж человек шел к власти, чтобы осуществить быстрые изменения, то профессиональный хороший политик запустил бы их за год. Пусть мы сделаем скидку, что Зеленский будет учиться, и у него есть пять лет.
Однако, если Зеленский спустя всего год пребывания у власти говорит, что уже подумывает о втором сроке, это значит, что всё, власть его уже инфицировала. А это неправильно со всех точек зрения.
Если уж он обещал идти в президенты на один срок, он должен был ответить сегодня журналистам: "Ребята, я пришел на один срок и за этот период сделаю все необходимое, как и обещал". Но когда через год он уже говорит: "Может быть, будет и второй срок, если народ выразит доверие", то это – типичная схема, по которой действовал и Порошенко, и Путин, и все политики, для которых есть настоящая власть – "теневая", ради чего они, собственно, и идут в президенты, а есть и игры с народом в обещания и в выборы.
Какую "программу минимум" должен выполнить Зеленский за годы своего президентства, чтобы иметь шанс быть избранным на должность президента повторно? Есть три основные задачи.
Первая – победа в войне. В этой сфере у Зеленского всё так же плохо, как было и у Порошенко. Нынешняя власть демонстрирует, что никакой победы она не способна обеспечить – она может обеспечить только мир. Но мир с агрессором, которого ты не победил, может быть достигнут путем капитуляции.
Власти эта победа очень нужна. Тот президент, тот главнокомандующий, который бы обеспечил такую победу, вошел бы в историю украинского государства.
Вторая – экономическое чудо и экономический рост. Без демонтажа той архитектуры власти, которую сейчас возглавляет Зеленский и в которой он постепенно приживается, экономическое чудо невозможно. Формула "бедный народ в очень богатой стране" будет сохраняться.
Вспомните историю всех экономических рывков довольно бедных стран – Южной Кореи, Японии и Сингапура. Ровно то же требуется и Украине. Однако наша страна значительно богаче по своей сути, нежели названные выше, и имеет больше шансов совершить такой рывок.
Третья – победа над коррупцией, несправедливостью и беззаконием. Тут имеется в виду и расследование резонансных дел, и установление заказчиков убийств Шеремета и Гандзюк, и посадка топ-коррупционеров, в том числе, возможно, и бывших президентов.
Эту задачу тоже не выполнить без демонтажа старой архитектуры власти. Эта система, которую сейчас возглавляет Зеленский, просто не позволит ему всего этого сделать. Поэтому начать нужно с демонтажа старой системы, тогда все три эти победы станут возможны.
Честно говоря, меня бы удовлетворило, если бы Зеленский стал последним президентом этой страны, сделав Украину парламентской республикой с крепкой парламентской и исполнительной властью, которую бы возглавлял либо президент, либо премьер, и где бы было очень развито самоуправление. Парламентская республика – это более успешная для нас модель и ментально подходящая украинскому социуму.
В этом случае Зеленский сказал бы, что не пойдет на второй срок, потому что это – последний срок президентства в привычном для нас формате, и в дальнейшем все будет иначе. Однако думаю, что мы от Зеленского такого нем услышим, потому что система не позволит ему этого сказать и что-либо изменить в ее архитектуре.
Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком, специально для Главреда