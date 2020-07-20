Как Зеленский должен наводить порядок в стране

Танкер Делфи / Думская

Помнится, там Зеленский давал срок до 20 июля с танкером "Делфи". Сегодня 20 июля, а танкер, я так понимаю, на месте.

Как надо было и как придется наводить порядок в стране.

По приезду в Одессу президент должен был поставить виселицу аккурат напротив злосчастного танкера. И в случае если танкер остался бы на месте, то просто тупо повесить ответственное лицо. И вешать их до того момента, пока танкер стоял бы на месте.

Да, жестоко. Да, не по-европейски. Но в нашей стране никакой другой язык прожорливые мыши не поймут. Не победить мышей увещеваниями. Слишком их много. Слишком много жрут. Жрут так, что бессовестные эти мыши сожрут наивного президента. И страну сожрут. Дожирают практически. Потому гуманизм в отношении мышей неуместен. Как говорится, экстраординарные времена требуют экстраординарных мер.

Но это уже будет на следующем этапе. Пока мыши жрут так, что только хруст стоит.