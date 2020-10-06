Кейс Лукашенко доказал, что ЕС - сборище неизлечимых импотентов

Александр Лукашенко / Reuters

После 10 часов переговоров ЕС наконец смог преодолеть сопротивление Кипра и ввести санкции против 40 высших чиновников Беларуссии. Но самого Лукашенко в списке нет!

Парадокс! Главный организатор фальсификаций и узурпатор власти не попал под санкции!

В чем причина?

От имени всего ЕС ответ дал Макрон.

ЕС мол, решил дать шанс Лукашенко согласиться на посредничество ОБСЕ в урегулировании конфликта власти и протестующих.

ЕС живет в каком то выдуманном им розовом мире. Большей наивности трудно и представить.

Лукашенко полностью зависим от той высшей номенклатуры, от тех 200-300 семей силовиков и чиновников, которых он и сформировал вокруг себя за 26 лет своей диктатуры и является выразителем их воли и интересов. Без их поддержки Лукашенко не продержался бы и минуты у власти. Именно этот номенклатурный класс, который реально владеет всей властью и собственностью, все определяет в Белоруссии.

Читайте такжеЛукашенко решил разругаться с ЕС, потому что у него не осталось выбораВводить санкции против окружения Лукашенко и не вводить против него самого и при этом на что-то надеяться, это как если бы после Хрустальной ночи 9 ноября 1938 г. ввести санкции против Гимлера, Геббельса, Геринга, Гейдриха и т.д. но не вводить против Гитлера и надеяться, что он согласится и, главное, сможет пойти на диалог с евреями.

ЕС окончательно превратился в импотентную организацию и его дипломатия выглядит глупо и комично.

Вместо диалога с ЕС Лукашенко прогнозируемо немедленно ввёл ответные санкции и стал высылать из страны европейских дипломатов.

Кстати, вопрос: почему ЕС, не признав Лукашенко президентом, не отзывает своих послов и не разрывает дипломатические отношения?

Ответ: ЕС страдает тяжёлой и уже не излечимой формой импотенции.

А вот у Лукашенко и его окружения, к сожалению, с потенцией все нормально.