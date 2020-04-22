Ответит ли Китай за коронавирусный ад

Привлечь Китай к ответственности за то, что выпустил в мир смертельный коронавирус, будет непросто / Фото pixabay.com

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о намерении прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения за неадекватное реагирование на эпидемию коронавируса. На этой – подтвердил намерение Соединенных Штатов отправить в Китай следователей для расследования вспышки Covid-19, обвиняя Пекин в сокрытии точной информации о распространении вируса в стране. Но Китай, естественно, отклоняет подобные запросы американцев.

В принципе, законных оснований для предъявления обвинений Китаю в связи с пандемией коронавируса нет. В международном праве мало внимания уделено вызовам в сфере здравоохранения, т.е. практически нет документов, которые позволяют урегулировать данный вопрос с той стороны, о которой говорит Трамп. Подобные статьи содержатся всего в паре конвенций, однако и их никто никогда не применял.

Если случится попытка предъявить Китаю обвинения или претензии в связи с распространением коронавируса в мире, опираясь на международное право, это будет прецедент. Однако сделать это будет непросто. Ведь одно дело – обвинить страну в акте агрессии, когда ее вооруженные силы напали на другую страну, и есть вполне конкретный факт. И совсем другое дело, когда речь идет о непрогнозируемых катаклизмах.

Версия о том, что Китай специально "заварил кашу" с коронавирусом, абсолютно безосновательна. Никаких фактов, подтверждающих ее, нет. А раз так, то на каких основаниях и какие обвинения можно выдвигать Китаю?

Пандемии, эпидемии сложно контролировать. Мы же не можем обвинить Конго в том, что случилась Эбола… С такой же логикой можно обвинять карибские страны в том, что у их берегов начался ураган, который дошел до берегов США, а они вовремя не предупредили американцев. Это бред!

Теоретически претензии в адрес Китая возможны. Однако едва ли будет какая-то глобальная позиция в отношении действий китайцев в период эпидемии. Да и не думаю, что американцы попытаются довести дело до конца, опираясь на международное право, ведь администрация Трампа уже несколько лет демонстрирует, что ей плевать на международное право, они скептически к нему относятся, как и к ООН в целом…

Потому, скорее всего, все ограничится исками американцев, например, группа разъяренных жителей Техаса подаст коллективный иск против китайских властей за то, что те не предотвратили распространение эпидемии, и американцы пострадали от нее. Такое вполне возможно.

Однако очень сомневаюсь, что каким-то образом Китай удастся заставить выплатить компенсации и тому подобное. Поскольку нет рычагов принуждения государства к подобным действиям, даже в международном праве. Что тогда говорить о каких-то частных исках… С какой стати Китаю платить по искам в Нью-Йорке или Вашингтоне, если этого захотел Трамп?

В таком случае между США и Китае может разгореться конфликт, вплоть до вооруженного. Либо же никаких исков не будет в принципе, и все это дело "замнут".

Вероятнее всего, все это останется на уровне посткарантинных информационных войн. Эта тема будет мусолиться, американцы и китайцы будут обвинять друг друга в разразившейся пандемии, разрабатывать версии, начнут появляться всякие доклады, страшные расследования и исследования. Но, в итоге, никто ничего не докажет.

К тому же, Трампу вряд ли удастся реализовать свое намерение отправить американских следователей в Китай для проведения расследования. Пекин отказывается принимать их у себя, и он имеет полное право так поступать. И это вполне логичная реакция Китая. Представьте, если бы Москва сказала, что хочет отправить следователей в Украину, чтобы понять, как началась война на Донбассе. Как думаете, разрешила бы Украина таким российским следователям приехать? Естественно, нет, ведь это вопрос личной безопасности стран.

Кроме того, США и Китай находятся в состоянии "холодной войны". Потому, естественно, китайцы будут против приезда американских следователей. Точно так же будут противиться и американцы, если вдруг китайцы вознамерятся отправить в США своих следователей. Ведь была же версия о том, что коронавирус в Китай был занесен американскими военными... Потом, правда, эту версию сами же китайцы и опровергли.

Все же я полагаю, что главная мотивация Трампа, когда он сыплет обвинениями то в адрес ВОЗ, то в адрес Китая – обелить себя перед выборами в США. Все, что сейчас делает Трамп в отношении Китая, связано с выборами.

Если сравнить поведение Трампа в декабре 2019 года – январе 2020 года и сейчас, то станет ясно, что вся его риторика – не о коронавирусе, а о грядущих президентских выборах. В январе, когда угроза для Штатов не была такой очевидной, Трамп писал, что США на 100% готовы к эпидемии, что в Америке самая лучшая медицина и врачи в мире. Более того, он даже благодарил Си Цзиньпина, восхищаясь усилиями китайцев в борьбе с коронавирусом, за то, что они вовремя отреагировали и не довели число зараженных до миллионов. А теперь, через два месяца, Трамп внезапно резко меняет свою риторику и винит во всех бедах китайцев. Причем ведь до середины марта и сам Трамп не объявлял чрезвычайного положения в США и утверждал, что коронавирус – это просто простуда.

Теперь Трампу необходимо чем-то объяснить свою беспечность. Ведь к нему в США сейчас стали предъявлять претензии и спрашивать, почему он утверждал, что все хорошо… Ему нужно как-то объяснить провал национальной системы здравоохранения, поскольку нынешняя ситуация в США, которые являются лидером по количеству зараженных коронавирусом – это настоящий провал. И виноваты в этом не китайцы или ВОЗ, а сами американцы.

В принципе, претензии Трампа в адрес ВОЗ тоже звучат странно. Предъявлять претензии ВОЗ в том, что она не стала глобальным координатором, нельзя, потому что она и не должна была им становиться.

Вообще, пандемия Covid-19 показала, что никакой глобальной координации в сфере здравоохранения в мире не существует. И это говорит не в пользу человечества, не в пользу международного сообщества. ВОЗ сделали такой, какая она есть: слабой, без глобального мандата. ВОЗ не может поехать в Китай тогда, когда захочет и провести расследование. У нее ограниченные функции и полномочия. У ВОЗ, как и у всей ООН, нет достаточных рычагов влияния на те или иные страны, особенно когда это касается больших государств.

По сути, повторилась ситуация с Совбезом ООН. Вспомните, как в 2014 году Украина внезапно поняла, что Совбез ООН не может решать проблемы, потому что у государств-членов есть право вето, и они этим правом пользуются. Так Совбез ООН утилизировался как эффективная организация, хотя это было понятно изначально.

С ВОЗ случилось то же самое – произошла утилизация ВОЗ. И это хорошо, потому что подтолкнет организацию к пересмотру своего функционала. Так, как есть, продолжаться больше не может: с одной стороны, Всемирная организация здравоохранения превращается в посмешище, с другой – печально, когда нет глобальной координации, ведь так все заканчивается трагедией.

Потому вся мотивация Трампа, когда он сыплет обвинения в адрес Китая и ВОЗ, завязана исключительно на электоральной истории. Он пытается снять ответственность с себя и переложить ее на кого-то другого, отвлечь внимание и отыграть назад проблемы в экономике. Стремление Трампа поскорее перезапустить экономику провоцирует протесты в США, причем протестуют в основном колеблющиеся штаты, голоса которых Трампу очень нужны на выборах.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда