Путин панически боится российского Майдана

Российские несогласные в разных городах будут оглядываться на белорусский опыт и пойдут на митинг в поддержку Навального / Reuters

Митинги, которые пройдут 23 января в поддержку Алексея Навального, будут более масштабными, чем все митинги, проходившие в России в последние два года.

В 2017 году Алексей Навальный, не будучи допущенным к президентским выборам, всё равно проводил альтернативную избирательную кампанию. Тогда он объехал множество городов, и практически везде собирал большие митинги. В отличие от всех остальных российских публичных деятелей, Навальный пользуется большой поддержкой не только в Москве, но и во многих городах России.

Потому вполне можно ожидать, что 23 января пройдут довольно массовые митинги по всей стране.

Однако сейчас не стоит ожидать, что эти митинги приведут к подъему, аналогичному тому, который мы видим в Беларуси. Потому что, во-первых, региональные власти будут очень тщательно работать, чтобы подавить эти митинги, а, во-вторых, скажутся факторы зимы и пандемии. Эти два фактора резко сокращают возможности, потому что региональные власти, борясь с пандемией, имеют возможности, опираясь на санитарные требования, ограничивать людей. Да и сами люди осознают свою ответственность.

Читайте такжеРусская версия Нельсона Манделы, или Зачем Навальный возвращается в РФЧрезвычайно трудно спрогнозировать, какой эффект может иметь будущий митинг. Российское общество обескровлено и ослаблено за последние пять лет, когда непрерывно ужесточались нормы для проведения общественной деятельности. Если исходить из того, что российское общество в тяжелом состоянии и слабо способно к мобилизации, то не стоит рассчитывать на то, что эти митинги послужат началом мощного общественного подъема.

Но Навальный – это всё-таки удивительная фигура, которая всякий раз каким-то образом создавала разные проблемы и большое напряжение для Кремля. Так было всякий раз – и во время выборов московского мэра, в которых участвовал Навальный, получив рекордно большие цифры как для представителя оппозиции, и во время последней президентской кампании, когда Навальный явно создавал угрозу Кремлю своими многочисленными митингами по всей стране. Кроме того, разоблачения Навального тоже приводили и приводят к совершенно неожиданным последствиям.

Потому трудно сказать однозначно, что будет дальше, ведь фактор Навального до конца не прогнозируем. Соответственно, митинги могут повернуться в совершенно неожиданную сторону.

На мой взгляд, будет так: Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, структура Навального) после митинга 23 января призовёт всех продолжать борьбу за освобождение Навального, что вполне естественно. В разных городах произойдёт совершенно новая мобилизация, и города, в которых есть структуры ФБК, после митингов возьмут новые инициативные группы.

Как ситуация будет развиваться дальше – открытый вопрос. Это будет зависеть от нескольких факторов:

к чему призовет ФБК и сам Навальный;

насколько жестокими будут меры властей 23 января.

Потому, превратится ли этот протест в перманентную кампанию, пока сказать сложно. Но пример Беларуси будет действовать на россиян: белорусы доказали, что можно начать перманентную кампанию, проводя митинги каждое воскресенье, и это очень эффективно. Российские несогласные в разных городах будут оглядываться на белорусский опыт, как на очень продуктивный.

Читайте такжеЗачем Путину Навальный за решеткойКремль очень боится улицы, потому что травмирован украинским Майданом с 2004 года. Центральной темой внутренней российской политики является борьба с ранжизмом и уличным протестом. Кремль не только боится улицы, но и постоянно занимается купированием и исключением возможности таких протестов.

Путин был страшно перепуган не только Майданом. Один раз за свою политическую историю он столкнулся с массовым уличным протестом – это был протест ради монетизации льгот в 2003 году, когда протестующие перекрывали трассы.

Так что, в любом случае, подобные митинги для Кремля очень травматичны.

Александр Морозов, политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага), специально для Главреда