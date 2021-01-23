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Путин панически боится российского Майдана

Александр Морозов

Политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага)

23 января 2021, 06:55

Российское общество обескровлено и слабо способно к мобилизации, потому митинги в поддержку Навального вряд ли послужат началом мощного общественного подъема.

Навальный
Российские несогласные в разных городах будут оглядываться на белорусский опыт и пойдут на митинг в поддержку Навального / Reuters

Митинги, которые пройдут 23 января в поддержку Алексея Навального, будут более масштабными, чем все митинги, проходившие в России в последние два года.

В 2017 году Алексей Навальный, не будучи допущенным к президентским выборам, всё равно проводил альтернативную избирательную кампанию. Тогда он объехал множество городов, и практически везде собирал большие митинги. В отличие от всех остальных российских публичных деятелей, Навальный пользуется большой поддержкой не только в Москве, но и во многих городах России.

Потому вполне можно ожидать, что 23 января пройдут довольно массовые митинги по всей стране.

Однако сейчас не стоит ожидать, что эти митинги приведут к подъему, аналогичному тому, который мы видим в Беларуси. Потому что, во-первых, региональные власти будут очень тщательно работать, чтобы подавить эти митинги, а, во-вторых, скажутся факторы зимы и пандемии. Эти два фактора резко сокращают возможности, потому что региональные власти, борясь с пандемией, имеют возможности, опираясь на санитарные требования, ограничивать людей. Да и сами люди осознают свою ответственность.

Читайте такжеРусская версия Нельсона Манделы, или Зачем Навальный возвращается в РФЧрезвычайно трудно спрогнозировать, какой эффект может иметь будущий митинг. Российское общество обескровлено и ослаблено за последние пять лет, когда непрерывно ужесточались нормы для проведения общественной деятельности. Если исходить из того, что российское общество в тяжелом состоянии и слабо способно к мобилизации, то не стоит рассчитывать на то, что эти митинги послужат началом мощного общественного подъема.

Но Навальный – это всё-таки удивительная фигура, которая всякий раз каким-то образом создавала разные проблемы и большое напряжение для Кремля. Так было всякий раз – и во время выборов московского мэра, в которых участвовал Навальный, получив рекордно большие цифры как для представителя оппозиции, и во время последней президентской кампании, когда Навальный явно создавал угрозу Кремлю своими многочисленными митингами по всей стране. Кроме того, разоблачения Навального тоже приводили и приводят к совершенно неожиданным последствиям.

Потому трудно сказать однозначно, что будет дальше, ведь фактор Навального до конца не прогнозируем. Соответственно, митинги могут повернуться в совершенно неожиданную сторону.

На мой взгляд, будет так: Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, структура Навального) после митинга 23 января призовёт всех продолжать борьбу за освобождение Навального, что вполне естественно. В разных городах произойдёт совершенно новая мобилизация, и города, в которых есть структуры ФБК, после митингов возьмут новые инициативные группы.

Как ситуация будет развиваться дальше – открытый вопрос. Это будет зависеть от нескольких факторов:

  • к чему призовет ФБК и сам Навальный;
  • насколько жестокими будут меры властей 23 января.

Потому, превратится ли этот протест в перманентную кампанию, пока сказать сложно. Но пример Беларуси будет действовать на россиян: белорусы доказали, что можно начать перманентную кампанию, проводя митинги каждое воскресенье, и это очень эффективно. Российские несогласные в разных городах будут оглядываться на белорусский опыт, как на очень продуктивный.

Читайте такжеЗачем Путину Навальный за решеткойКремль очень боится улицы, потому что травмирован украинским Майданом с 2004 года. Центральной темой внутренней российской политики является борьба с ранжизмом и уличным протестом. Кремль не только боится улицы, но и постоянно занимается купированием и исключением возможности таких протестов.

Путин был страшно перепуган не только Майданом. Один раз за свою политическую историю он столкнулся с массовым уличным протестом – это был протест ради монетизации льгот в 2003 году, когда протестующие перекрывали трассы.

Так что, в любом случае, подобные митинги для Кремля очень травматичны.

Александр Морозов, политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага), специально для Главреда

новости России митинг Владимир Путин Алексей Навальный протесты в России Александр Морозов
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