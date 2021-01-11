Локдаун в Украине - имитация бурной деятельности от безысходности

Локдаун в Украине никому не поможет и никого не спасет / REUTERS

Про локдаун. Надо понимать, что правительство не в состоянии ничего улучшить в борьбе с эпидемией. Возможности нашего хилого государства совершенно не соответствуют масштабам нарастания эпидемии.

Наша медицинская сфера развалена полностью. Работать, как при социализме она уже не может, так как социализм у нас обанкротился. А создать современную капиталистическую страховую медицину мы не в состоянии, потому что безнадёжно бедны и не в состоянии обеспечить экономический рост. Поэтому имеем какие-то ошметки совковой медицины для бедных.

У кого есть деньги и кто занимает высокое положение в иерархии, тот ещё может получить кое-какие медицинские услуги. Очень богатые лечатся в Европе или Израиле. А основная часть населения обречена жить без реальных медицинских услуг, полагаясь лишь на народные методы лечения.

Правительство прекрасно все это понимает и знает, что ничем помочь оно не в состоянии. Кому положено умереть - умрут, кому выжить - выживут. Но переболеют абсолютно все или почти все.

Читайте такжеСтепанов заявил, что в Украине ввели вовсе не локдаунВ таких условиях, когда сделать ничего нельзя, правительство просто имитирует бурную деятельность, озабоченность и деловитость, изображают что у них "все под контролем" и что они знают ЧТО надо делать и почему.

Ну, а имитация деятельности всегда выглядит глупо. Как, например, нынешний глупейший локдаун с его глупейшими ограничениями.

Принцип нашего правительства: "Лучше делать глупости, чем ничего не делать. За глупости поругают, а за ничегонеделание - прогонят"

Это просто типичная защитная бюрократическая реакция на неподъемную проблему.

И следующее правительство, кстати, будет действовать аналогично.