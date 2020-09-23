Лукашенко тонет и тащит за собой на дно Путина

Владимир Путин и Александр Лукашенко / УНИАН

Все руководители МИД стран ЕС заявили о том, что выборы в Белоруссии они считают сфальсифицированными, а Лукашенко - нелегитимным. В практическом плане пока это мало что значит, но здесь заход не только под самого Лукашенко. Речь может идти и о более дальнем прицеле. В том случае, если Лукашенко выполнит ультиматум о безоговорочной капитуляции и начнет шаги по сдаче белорусского суверенитета Кремлю, то конечным итогом станет образование Союзного государства.

С точки зрения ЕС это образование также будет нелегитимным, так как нелегитимен Лукашенко и его режим. По сути, Союзное государство ничем не будет отличаться от Южной Осетии или ДНР-ЛНР с точки зрения европейцев, а потому они могут спеть известную песню Пушного: "Кто вы такие, мы вас не знаем, идтите на.." Россию - знаем. Белоруссию - знаем. А вы кто такие, простите, не узнаем вас в гриме?

Читайте такжеКакие последствия для Лукашенко будет иметь резолюция ЕвропарламентаЭто, кстати, не так уж и безобидно. Для Путина Союзное государство - возможность продлить свое пребывание у власти, да еще и в новом качестве - смотрящего за Россией и Белоруссией, не обременяя себя всякими выборами и ответственностью. Он может быть небожителем, а у его ног будут ползать всякие президенты-губернаторы. Формат каудильо Франко - вроде бы скромное звание регента, но по факту - первое лицо пожизненно.

Но если Союзное государство не будет признано легитимным образованием, то смысл всей конструкции теряется. Путин станет каким-нибудь Пушилиным или как там зовут президента какой-нибудь Абхазии - без Гугла кто-нибудь сможет по памяти? Это явно не то, чего хотелось бы, а потому европейцы вполне понимают, что делают, и кому именно делают столь прозрачный намек.

Понятно, что можно плюнуть и не обращать внимание. Но стоит ли в таком случае городить огород - вопрос возникает вполне очевидный.

Читайте такжеПочему Лукашенко для Украины – не самый худший вариантЛукашенко становится токсичной фигурой для всех. Какое-то время Кремль очевидно будет держать паузу и демонстрировать, что "русские своих не бросают". Но вполне возможно, что в складывающихся обстоятельствах придется идти гораздо более сложным путем - подписывать документы об аннексии Белоруссии должен будет какой-то другой ее руководитель. А его еще нужно найти и как-то по возможности законно водрузить на это место. Если кремлевские попробуют идти таким путем, то перед Лукашенко может быть поставлена задача управиться с протестами, а там - и на выход с вещами.