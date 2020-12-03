Медведчук и Порошенко создали союз и пошли на Зеленского войной

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса, мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.

К концу 2020 года политическая ситуация в Украине стала более чем уродливая и критическая. Окно возможностей, которое открывалось в стране после поражения на президентских выборах элитного коррупционера и олигарха Порошенко, и вспыхнувшие надежды, в связи с избранием молодого жизнерадостного нового президента Зеленского, быстро исчезли. Кажется, что президент Зеленский, так и не понял, что произошло, но уже сильно устал от политики. Это тупиковая ситуация, которая требует своего разрешения, как для Зеленского, так и для Украины.

Читайте такжеУкраинцев еще никогда не грабили так, как при ЗеленскомНаше тяжелое положение, опасную ситуацию можно определить, как предтечу катастрофы, когда одновременно совпали политический, экономический и социально-медицинский (эпидемиологический) кризисы. И один хуже другого. Тот факт, что весь мир тоже переживает чудовищный кризис из-за пандемии и экономической кризиса не делает наше положение легче, ибо нам даже не с кем себя сравнить, ни в Европе, ни в Азии. Будущее страны сузилось до "слабого света в конце туннеля".

Основной политический тренд задают два опытных антиукраинских политика. Два "соловья-разбойника" - Медведчук и Порошенко на местных выборах здорово укоренились в различных регионах Украины. Они смело приватизировали себе западно-украинский и восточно-украинский электорат, превратив избирателей в заложников своей политики, своей борьбы за власть. Чем сильнее Порошенко имитирует патриотический имидж на Западе Украины, тем сильнее Медведчук демонстрирует на Юго-Востоке Украины свою любовь к Кремлю и его долгожителю - президента России Путину. Они оба делают вид, что являются политическими противниками, но стараются не обижать друг друга и успешно сотрудничают в борьбе с Зеленским.

Читайте такжеЕсть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшитсяЗапутавшийся в политических интригах с олигархами, Президент Украины Зеленский, вместе с легендарным "спасателем" Ермаком и рыхлыми "Слугами народа" оказался посередине этой "Веймарской воронки", зажатый с двух сторон ОПЗЖ и ЕС. Он пытается вырваться из ловушки, обращаясь то к "соросятам", то к силовикам, то к старой бюрократии времен Януковича. Но ничего не помогает, ни ему, ни Украине. Пространство маневра президент Зеленского с каждым днем все больше сужается. А обратиться к украинскому народу с радикальными реформистскими решениями и предложениями у него не хватает духа...

Одна надежда на политическое "чудо", но у этого чуда должно быть свое имя, крепкие нервы и готовый план действий.