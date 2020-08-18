Минск и Хабаровск показывают, что гэбня взяла на вооружение новую тактику

Протесты в Минске / Наша Нива

Продолжаю наблюдать с восхищением.

Не знаю, как это видится изнутри, но со стороны оппозиция в Беларуси не сделала пока ни одной ошибки. Все шаги - верные.

Первый: не дали себя втянуть в бойню с милицией, протест по сей день - исключительно безоружный, это важнейшее "завоевание". Насилие - единственный козырь Лукашенко и Путина, но повода окончательно достать его из кармана протестующие не дают.

Второй: блестящая идея забастовки с выплатами компенсаций тем, кто в ней участвует, поскольку большинство людей (и это совершенно нормально) боятся какой-либо оппозиционной деятельности по одной простой причине: уволят - и нечем будет кормить семьи.

Читайте такжеУ Беларуси есть два сценария: плохой и плохойНаконец, идея строительства альтернативного государства при формально ещё действующей власти - то, о чём я постоянно талдычил здесь (когда ещё талдычил). Не просто "координационный совет оппозиции" с, прости Господи, Собчак и Быковым - а альтернативные органы муниципальной власти, альтернативные министерства, издающие указы, в идеале - альтернативное правительство из известных и уважаемых профессионалов.

Примеры Хабаровска и Минска показывают, что гэбня взяла на вооружение иную тактику борьбы с массовыми протестами (когда они действительно массовые): просто их не замечать. Ходите по улицам сколько угодно - мы всё равно будем делать то, что захотим. Первыми устанете вы.

Вот и их нужно просто не замечать.

Давно уже в разных мирах живём, верно? Так надо это оформить! Пущай до конца дней руководят вот этой дояркой И всем хорошо.