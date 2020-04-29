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Назначение Саакашвили закончилось тихим "сливом"

Юрий Бутусов

журналист

29 апреля 2020, 06:55публикуется на языке оригинала

Офис президента понимает, что провал переговоров с Саакашвили завершится скандалом, поэтому как вариант обдумывает, что предложить ему вместо реформ в правительстве.

Саакашвили
За назначение Саакашвили нет голосов / УНИАН

Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. 

Эта громкая история завершилась тихим "сливом" - назначение заблокировано, и непонятно, состоится ли оно вообще.

Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, при этом в партийном чате готовность голосовать публично заявило чуть более 100 депутатов.

Голосов нет, потому что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили. Для того, чтобы Саакашвили собрал 226 голосов, "Слуги" должны дать гарантированно 190-200 голосов своей фракции из 248. Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас ОП дала отбой. Вместо главы ОП Андрея Ермака задача сбора голосов переложена на главу фракции Давида Арахамию - то есть даже статус переговорщика понижен.

Может ли Зеленский добиться назначения Саакашвили? Конечно, да. Но для этого президенту надо взять на себя ответственность. А как иначе проводить реформы - без поддержки президента, что ли? Конечно, надо выполнять новые требования групп влияния во фракции, но масштабы такого размена до этого момента президент не осознавал. А сейчас, когда недовольные выдвинули свои требования, ОП стала думать над ценой вопроса. Ну так президент все это может решить, ничего невозможного.Читайте такжеСможет ли Зеленский "продавить" Саакашвили на пост министра

Офис президента понимает, что провал переговоров с Саакашвили завершится скандалом, поэтому как вариант обдумывает, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве.

В настоящее время рассматривается как один из вариантов выдвижение Саакашвили на выборах мэра в Одессе как кандидата "Слуги народа" с максимальной поддержкой власти, и политической и финансовой.

Эта история еще раз показывает, что у президента Зеленского остается в политике инстраграмное мышление. Инициативы вбрасываются ради достижения внешнего эффекта и резонанса.

Зеленский не озвучил, какие именно реформы он хотел бы реализовать руками Саакашвили, каких результатов он хочет добиться в управлении страной. Это говорит о том, что назначение Саакашвили президент рассматривал не как путь реформ, а как сугубо медийную игру. Кадры надо подбирать под цели, а не ради того, чтобы хвалить власть на ток-шоу.

Такой подход серьезно ослабит доверие и к дальнейшим инициативам Банковой. Зеленский не борется за влияние, и это влияние постепенно переходит в кабинеты его команды, которая все больше расходится по различным конкурирующим лагерям.

Зеленский и его Офис не имели представления о многослойных последствиях выдвижения Михаила Саакашвили. Но еще меньше они понимают, к каким сокрушительным последствиям приведет теперь отказ его назначать.

Юрий Бутусов Михаил Саакашвили Владимир Зеленский
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