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О чем говорит падение рейтинга Зеленского

Президенту стоило бы опираться на армию.

Юрий Бутусов

журналист

25 июня 2020, 08:47
Зеленский
Рейтинг Зеленского падает/ УНИАН

Произошло переломное политическое событие - по опросу "Социального мониторинга" рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому впервые снизился ниже 50 %. Время завышенных ожиданий от очередного мессии проходит, и власть падает до того уровня доверия, который имеют институты государства.

А из всех институтов государства позитивный баланс доверия-недоверия имеют только Вооруженные силы. То есть тот институт, который прежде всего отвечает за войну с Россией. О чем это говорит?

Первое. Только война за независимость является для большинства украинцев объединяющей идеей. "Прекратить войну" для большинства украинцев означает "не проиграть войну", именно поэтому они по-прежнему доверяют армии на фоне падения рейтинга президента и его внешней политики.

Второе. Зеленский хочет договориться с Путиным, он сознательно дистанцируется от армии и не хочет проводить никаких реформ, которые были бы направлены на повышение ее боеспособности. Без внешней безопасности и защиты от РФ провести реформы и развивать экономику невозможно, Россия подрывает нас изнутри. Лозунги "Мы будем заниматься экономикой" во время войны и российского вторжения объединить людей неспособны, людей обмануть этим не удается.

Читайте такжеЗеленского осенью ждут большие проблемыТретье. Армия является основой государства в Украине. Системообразующая часть украинского общества ориентируется на армию. Политическая стратегия должна строиться с опорой не на пацифистские настроения, а на армию, на защиту страны. Президент должен опираться на армию - а не на своих знакомых, контрабандистов или олигархов.

Для опоры на армию президент должен стать государственным деятелем, а не играть роль.

Юрий Бутусов Владимир Зеленский
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