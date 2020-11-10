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Камбэк Яценюка и усиление Порошенко: что значит победа Байдена для Украины

Владимир Горбач

политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

10 ноября 2020, 08:42

У Байдена будут серьезные претензии к президенту Зеленскому, но это не будет означать, что он махнет рукой на Украину.

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Байден будет пытаться менять Украину изнутри – посредством влияния на украинские политические элиты / GettyImages

Кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена объявили победителем президентских выборов в США. Байден хорошо знаком с Украиной, и Украина – с ним. Поэтому можно ожидать захода на новый круг отношений между ними. Хотя, с другой стороны, и глобальный мировой контекст, и внутренне американский контекст, и даже внутренне украинский контекст серьезно изменились за тот период, пока у власти в Соединенных Штатах находился Дональд Трамп.

Я – осторожный оптимист в прогнозах относительно того, как сложатся американо-украинские отношения во время президентства Байдена. Учитывая наличие определенных личных историй, связанных у Джозефа Байдена с Украиной, думаю, наша страна не исчезнет с радаров американской внешней политики. Более того, новый президент США и его администрация будут уделять Украине значительно больше внимания, чем это было при Трампе, который наше государство фактически игнорировал. Трамп из-за своего игнорирования не слишком проявлялся в нашей стране, не было с его стороны и особых усилий, чтобы изменить Украину путем реформ, борьбы с коррупцией и тому подобного.

Теперь же, во время президентства Байдена, будет вторая попытка запустить в Украине волну реформ и внутренних преобразований. В идеале, это должно закончиться стратегическим партнерством Украины и США.

Читайте такжеУкраина под рукой у США выгодна любому американскому президентуВ частности, если говорить о сотрудничестве в сфере безопасности, то к моменту готовности НАТО предоставить Украине перспективу членства, США могли бы предоставить ей перспективу сотрудничества, вплоть до вопроса предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Такой статус предполагает наличие прямых двусторонних договоров американцев с теми государствами, которые не входят в НАТО, прежде всего, с географическим причинам (например, Южная Корея, Япония, Австралия). В случае Украины можно было бы применить этот статус с формулировкой "до момента вступления Украины в НАТО" и использовать его для усиленного военно-безопасностного сотрудничества.

Однако для получения такого статуса Украине нужно будет осуществить большие внутренние преобразования, провести реформы, чтобы укрепить саму украинскую государственность. А это невозможно без существенного усиления украинского правящего класса, то есть политических элит. Для проведения такой политики в Украине нужны такие фигуры, которые были бы способны реализовать эти преобразования – пусть за 5-10 лет, но реализовать. И именно с этим у администрации Байдена могут возникнуть проблемы.

Учитывая наличие у Байдена опыта сложных отношений с Украиной, конечно же, у него остался тяжелый осадок. Поэтому не стоит идеализировать нового американского лидера – мы должны воспринимать его таким, какой он есть, а не безгрешным лидером демократического мира.

Очевидно, что у Байдена будут серьезные претензии к президенту Зеленскому, но это не будет означать, что он махнет рукой на Украину и постарается держаться от нее подальше, как это сделал Трамп.

Наоборот, Байден будет пытаться вовлекаться в украинскую ситуацию и влиять на нее – возможно, через других политических игроков и политических субъектов, возможно, вообще через другое политическое поколение, которое вышло на сцену в Украине.

Одним словом, я думаю, что Байден будет пытаться менять Украину изнутри – посредством влияния на украинские политические элиты, прежде всего.

Бытует мнение, что с приходом к власти в США Байдена могут усилиться и позиции Петра Порошенко в Украине, мол, что Порошенко станет чуть ли не представителем Байдена в Украине, а потому Зеленский будет вынужден советоваться с Петром Алексеевичем. Исходя из той политической матрицы, которая существует в Украине, такие выводы напрашиваются сами по себе. Гипотетически это возможно, но есть нюансы.

Читайте такжеПочему украинцам не стоит радоваться победе БайденаОтношения Байдена с Порошенко проверены временем, но у Порошенко нет монополии на отношения с Байденом. На самом деле политическим фаворитом Джозефа Байдена, а точнее администрации Обамы, был изначально Арсений Яценюк. США делали ставку именно на Яценюка, и фактически благодаря влиянию Штатов Яценюк и стал премьер-министром сразу после Революции Достоинства. Затем американские политики поддерживали с ним очень тесные и доверительные отношения.

А Порошенко пришел на более поздней волне и уже имел мощного конкурента в лице Яценюка для выстраивания отношений с американской администрацией. Как мы видим, установить тесные и доверительные отношения с Бараком Обамой Порошенко так и не удалось. Зато ему удалось это сделать с Байденом и Меркель.

Сейчас Порошенко – в лучшей ситуации, чем Яценюк, потому что он является лидером парламентской фракции и обладает большими информационными возможностями в Украине. Конечно, он будет предлагать свое партнерство Джозефу Байдену, но, думаю, что американская администрация будет смотреть шире. Она не будет отвергать Порошенко, будет работать и через него, но в то же время она будет искать альтернативы и создавать определенную внутреннюю конкуренцию в украинском политическом лагере за право сотрудничества с администрацией Байдена. Здесь снова появится и Яценюк, потому что у него будут шансы на усиление своих позиций (особенно если состоятся досрочные парламентские выборы, и он сможет в них принять участие). Думаю, обратят внимание и на фигуру Виталия Кличко: эта политическая фигура достаточно перспективна и электорабельна, если смотреть с перспективой на президентские выборы.

Предполагаю, что будет строиться коалиция с участием Кличко, Порошенко и, возможно, сугубо либерального крыла, которым может быть партия Голос. Так, впоследствии Кличко можно будет продвигать в президенты как электорабельную фигуру с наименьшим негативом, Порошенко – в премьер-министры, Яценюка – на должность главы НБУ или министра финансов, а Притулу можно сделать спикером парламента (по крайней мере, говорит он весело).

С Владимиром Зеленским у администрации Байдена доверия уж точно не будет. Потому что на такую фигуру, как Зеленский, нельзя делать политическую или геополитическую ставку. Ведь он выглядит слишком ненадежным для зарубежных партнеров. По двум причинам: во-первых, из-за личной профессиональной квалификации – нельзя непрофессионалу доверять профессиональные вещи, а, во-вторых, из-за большой зависимости Зеленского от олигархата – если разорвать эту связь Зеленского с олигархами, он просто не удержится в своем кресле. Поэтому, думаю, президент Зеленский является переходной и недолговечной фигурой в Украине.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда

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