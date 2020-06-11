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Партия Голос теперь "фсё" - и слава Богу

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
11 июня 2020, 15:39

Демарш Вакарчука был совершенно ожидаемым.

Вакарчук
Вакарчук / Reuters

Рубрика "Бобик сдох окончательно" или "Фукуяма не помог"

Пришла вполне ожидаемая новость. Не приходя в сознание, из Рады ушел Вакарчук. Помню как с каким шумом он отрицал, что не повториться его "подвиг" больше 10 лет назад, когда он сложил свой мандат в первый раз.

В принципе ожидаемо было. Если до избрания только узкий круг политэкспертов и политиков понимал, что Славик политик никакой, то после выборов это ясно увидела вся страна.

Читайте такжеПочему Вакарчук ушел из политики и что будет с ГолосомПонятно, что партия "отдадим долги до последнего украинца МВФ" и партия "спекулянтивного капитала" - "Голос" уже фсе. В принципе как и вся эта шумная и пафосная тусовка любителей фукуям и другой неолиберальной мути.

Сейчас время партий исповедующих экономический национализм, противников разграбления страны под прикрытием красивых лозунгов и речей.

Аминь. И слава Богу!

Тарас Загородний Святослав Вакарчук партия Голос новости Украины
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