Зеленского пытаются припереть к стенке с помощью "пленок Деркача"

Джозеф Байден и Петр Порошенко / УНИАН

Недавно прошла громкая пресс-конференция, на которой были обнародованы, подслушанные какой-то зарубежной спецслужбой, телефонные разговоры между бывшим президентом Украины Порошенко и бывшим вице-президентом США Байденом. Эта пресс-конференция проходила в рамках мощной международной кампании по дискредитации основного противника нынешнего президента США республиканца Трампа на будущих президентских выборах - демократа Байдена.

Тут важно не само содержание обнародованный информации по "сговору" Байдена и Порошенко, а время проведения этой пресс-конференции народным депутатом Деркачом. Все что рассказывал Деркач в той или иной мере уже было давно известно СМИ. На самом деле, время выброса "компромата" на Порошенко и Байдена выбран не случайно, за день до важного события, как раз перед большой пресс-конференцией президента Зеленского. Поэтому основная цель этой пресс-конференции Деркача-Кулика оказалась не дискредитация и без того коррумпированного Порошенко, а выявление позиции президента Зеленского в конфликте Трампа-Байдена.

Читайте такжеПочему даже "пленки Деркача" не приведут к посадке ПорошенкоВероятно, инициаторам пресс-конференции Деркача важно было "припереть" президента Украины Зеленского и заставить его выявить свою четкую позицию в борьбе между Трампом и Байденом. И Порошенко здесь лишь средство принудить президента Зеленского публично самоопределиться на чей он стороне в этой яростной борьбе за пост американского президента. А если он начнет "вилять", то это поссорит его с обоими враждующими лагерями -республиканцами и демократами.

Так оно и произошло. Президент Зеленский не почувствовал опасности этой темы. На пресс-конференции президент Зеленский легко увернулся от четкого ответа на поставленный вопрос, указывая на результаты будущего расследования.

Он, кажется, не понял, что Кремль в Украине интересует не шансы Байдена или авантюризм Порошенко, который по своей глупости влез в американские выборы, а судьба будущей американской поддержки президента Зеленского, независимо от того кто выиграет в США в осенью 2020 года.