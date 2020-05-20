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Плёнки Деркача: каких последствий ждать Украине

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

20 мая 2020, 15:08

Записи ничего нового не привносят, а лишь вкидывают грязи в уже липкое болото.

Порошенко, Байден
Скандальные пленки Деркача ни на что не повлияют/ Фото УНИАН

К контексте появления плёнок Деркача, хочется выделить несколько моментов про выборы в США, про Украину, про Байдена, про его сына, и снова про Украину, и про будущее Порошенко.

1. В пленках нет ничего нового. Вообще. Я серьёзно. Ничего из того, что мы уже слышали, начиная с 2016 года.

2. Записи калечные. Я не уверен, что это изначальная версия. Но даже если так, смотри пункт 1.

3. Вся эта история тянется уже 4 года, а у нас всё продолжают удивляться. Вы удивляетесь чему? Что Украина находится в состоянии зависимости от США? А это был большой секрет?

Или что в Украине выстроена такая дебильная система, имеющая огромную неформально-теневую глубинную прослойку, в которой правил нет, и можно поиграться во всякие схемы? Так это наша трагедия, с которой практически каждый украинец сталкивается ежедневно.

4. Последствия этой истории для Украины будут иметь только одно измерение - мы будем предметом в чужих руках. Прошлогодние слушания по импичменту Трампа ясно показали, какое место мы занимаем в восприятии США, и во что мы вляпались за последние 4 года.

Читайте такжеГосизмена Порошенко 2.0: чем грозят пятому президенту пленки Деркача5. Наши проблемы в отношениях с США - это не плёнки Деркача, записки Джулиани, дневники Порошенко или открытки Байдена.

Двусторонние отношения США-Украина находятся в кризисе по гораздо более глубоким причинам, которые я описывал в своей февральской статье про визит Майкла Помпео.

Эти же причины и привели, на самом деле, к вот этим идиотским манёврам туда-сюда с многочисленными попытками сделать сальто-мортале с переобуванием в воздухе при отсутствии должного внимания и понимания взаимных интересов. В итоге, на отношениях начали тупо зарабатывать, а в один прекрасный день все вместе сели в лужу.

По моему мнению, никаких особенных или новых последствий от "плёнок Деркача" не будет. Они ничего нового не привносят, а лишь вкидывают грязи в уже липкое болото.

Читайте такжеПочему даже "пленки Деркача" не приведут к посадке ПорошенкоВопросы, поднимаемые в контексте данной темы, поднимались весь прошлый год в связи с телефонным разговором Трампа-Зеленского 25 июля. И что? И ничего. Поиграли на публику и выборы, и поехали дальше, а Украина осталась на обочине.

Честно говоря, я сомневаюсь, что даже в Штатах заметят "плёнки Деркача", кроме, разве что, каких-то совсем яростных фанатов Трампа и теорий заговора.

Сейчас, например, там песочат Байдена совсем не за Украину, а за то, что он якобы "покрывает Китай", поскольку его сын работает в КНР, а сам Байден призывает не делать из Китая вселенское зло. Всё это в контексте пост-карантинных информационных войн Вашингтона и Пекина.

Вот вам и расстановка приоритетов.

Так что, расслабьтесь. Всё будет хорошо.

А я пойду наблюдать за более интересными и масштабными проблемами, что сейчас разворачиваются: приближение иранских нефтяных танкеров к Венесуэле, девятый по счёту дефолт Аргентины, развал регионального мира в Палестине или лихорадочные попытки Европы выйти из карантина, не обрушивая экономику.

пленки Деркача Илия Куса новости США
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