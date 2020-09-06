Почему белорусские протесты нельзя ругать за "пророссийскость"

Как и любому восставшему против внутренней тирании народу, белорусам приходится платить высокую цену - в том числе человеческими жизнями.
Только кривую усмешку вызывает постоянное подчеркивание различными комментаторами на том, что "вся белорусская оппозиция - пророссийская".
Прежде всего, не вся.
Во-вторых, а какая разница?
Мы эту оппозицию создавали, поддерживали, направляли, чтобы ожидать от нее каких-либо политических заявлений?
Да, большинство обозревателей (в том числе и я) соглашаются, что Беларусь выглядит обреченной на русское доминирование или и полное поглощение Россией. Такова жизнь. Точнее, таковы последствия "стабильности по-лукашенковски".
Читайте такжеИли белорусы превратятся в псов войны, или шакал Лукашенко их сожретЕсли лидеры белорусского протеста готовятся взять власть в стране, они лишены права на резкие антироссийские заявления. Мы выскочили из этой парадигмы (удавки) лишь ценой огромных жертв Революции Достоинства и войны. Да и то не избавились от зависимости от России в массе сфер и вопросов.
Но почему любые характеристики лидеров белорусского протеста должны были определять наше отношение к этому протесту в целом?
В белорусах заговорил гонор - достоинство. Они протестуют против наглого унижения - тупого обмана на выборах.
И как любому восставшему против внутренней тирании народу им уже приходится платить высокую цену - в том числе человеческими жизнями.
Это и есть причина нашей солидарности.
А свободный народ долго жить в России не сможет. Хотя и будет это уже совсем другая история. И нам найдется в ней место только в том случае, если сейчас мы искренне и активно поддержим белорусов в их борьбе за достоинство и права. Потому что это и наше достоинство и права.