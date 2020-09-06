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Почему белорусские протесты нельзя ругать за "пророссийскость"

Богдан Яременко

Народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел

6 сентября 2020, 10:57

Как и любому восставшему против внутренней тирании народу, белорусам приходится платить высокую цену - в том числе человеческими жизнями.

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Беларусь слишком сильно завязана на России, чтобы ее оппозиция могла выступать с резкой критикой Москвы / Reuters

Только кривую усмешку вызывает постоянное подчеркивание различными комментаторами на том, что "вся белорусская оппозиция - пророссийская".

Прежде всего, не вся.

Во-вторых, а какая разница?

Мы эту оппозицию создавали, поддерживали, направляли, чтобы ожидать от нее каких-либо политических заявлений?

Да, большинство обозревателей (в том числе и я) соглашаются, что Беларусь выглядит обреченной на русское доминирование или и полное поглощение Россией. Такова жизнь. Точнее, таковы последствия "стабильности по-лукашенковски".

Читайте такжеИли белорусы превратятся в псов войны, или шакал Лукашенко их сожретЕсли лидеры белорусского протеста готовятся взять власть в стране, они лишены права на резкие антироссийские заявления. Мы выскочили из этой парадигмы (удавки) лишь ценой огромных жертв Революции Достоинства и войны. Да и то не избавились от зависимости от России в массе сфер и вопросов.

Но почему любые характеристики лидеров белорусского протеста должны были определять наше отношение к этому протесту в целом?

В белорусах заговорил гонор - достоинство. Они протестуют против наглого унижения - тупого обмана на выборах.

И как любому восставшему против внутренней тирании народу им уже приходится платить высокую цену - в том числе человеческими жизнями.

Это и есть причина нашей солидарности.

А свободный народ долго жить в России не сможет. Хотя и будет это уже совсем другая история. И нам найдется в ней место только в том случае, если сейчас мы искренне и активно поддержим белорусов в их борьбе за достоинство и права. Потому что это и наше достоинство и права.

Богдан Яременко Александр Лукашенко новости Беларуси протесты в Беларуси
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