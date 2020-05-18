Почему досрочные выборы уже неизбежны

Зеленского ждут перевыборы/ УНИАН

Реальный рейтинг Зеленского сейчас находится на уровне 30%. Не выше. Столь стремительное падение объясняется следующими причинами:

неспособностью Зеленского проводить осмысленную целенаправленную политику ни в одном вопросе

провальная кадровая политика

его нежелание заниматься деолигархизацией

отсутствие прогресса на Донбассе

его неспособность сформировать дееспособное правительство

его нежелание лично организовать борьбу с коррупцией

подмена конкретной работы шоу стилем на телевидении

его нежеланием расстаться с Ермаком и.т.д.

Из-за эпидемии коронавируса падение рейтинга сейчас приостановилось, потому что большинство людей реально испугались, а Зеленский удачно выступает в качестве коммуникатора. Людям это нравится.

Однако, этот эффект временный и через 1-2 месяца отложенное падение возобновиться. Оно неизбежно, так как в обществе за время эпидемии уже образовался новый слой бедных людей, потерявших работу и бизнес и свои неудачи они будут связывать исключительно с действиями властей.

Следствием стремительного падения рейтинга Зеленского стало то, что он окончательно потерял контроль над ВР. Сейчас он реально контролирует уже не больше 120-130 депутатов. Для проведения любого законопроекта ему теперь приходиться идти на поклон к Голосу и Европейской солидарности. Этим и объясняется, что все процессуальные действия против Порошенко полностью остановлены.

По сути, это означает необходимость идти на коалицию с ними. Однако, для этого придется расплатиться с новыми компаньонами местами в правительстве, гос предприятиях, целых секторах экономики и т.д. Для Зеленского это будет означать просто обрушение своей поддержки на Юго-востоке, благодаря голосам которых он и стал президентом. В этом случае его рейтинг опустится до 15-18%. Зеленский вряд ли пойдет на такой шаг, так как он немедленно превращается в хромую утку. О него будут просто вытирать ноги.

Читайте такжеЗеленский повторяет траекторию падения ПорошенкоЕсть еще вариант с ОПЗЖ, которая всячески сигнализирует, что готова к такому союзу в обмен на отмену закона о люстрации. Однако, это будет означать сворачивание евроинтеграции и постепенное восстановление отношений с Россией, что приведет к массовым протестам на Западе и в Центре Украины и гражданскому неповиновению патриотов и националистов. Зная психотип Зеленского, можно смело утверждать, что он никогда на это не пойдет.

Что либо изменить в своей политике, чтобы поднять рейтинг, Зеленский неспособен, как бы на него не давили, потому что он просто не политик и не государственный управленец. Просто он не по тем делам. Поэтому Зеленский по-прежнему будет вместе своими людьми из "Вечернего квартала" заниматься конструированием псевдореальности на телеэкранах, но это уже почти не будет давать эффекта. Это уже начинает раздражать.

Мучения Зеленского будут закончены после местных выборов, которые Слуги народа, вне всякого сомнения, с треском проиграют. После чего Зпрезиденту придется признать, что он более уже не может опираться на свою партию и ему ничего не останется как распустить ВР.

Читайте такжеПочему Зеленскому и его монобольшинству грозит грандиозный провалСкорее всего на досрочных выборах обществу будут предложены новые кандидаты в президенты и как только люди на них, что называется, "наведутся", то рейтинг Зеленского просто обрушится. Общество выбросит его из своего сознания, как выбрасывают ненужную старую мебель, как женщина отказывает бывшему любовнику, который обманул ее ожидания и принимает ухаживания нового.

Мне трудно представить, что Зеленский досидит свой срок до конца по той простой причине, что ситуация уже такова, что общество не может позволить себе нахождение на посту президента обычного медийщика.